H Έλενα Καρακούλη στη “Δική μας Πόλη”

Τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή "Η Δική μας Πόλη" της Φωνής της Ελλάδας φιλοξενεί την ταλαντούχα σκηνοθέτιδα και συγγραφέα Έλενα Καρακούλη.

Η φιλοξενούμενη στο στούντιο θα μιλήσει για τις πολύ ενδιαφέρουσες συνεργασίες της στον χώρο του θεάτρου, για τις σπουδές της στη φιλολογία και στη θεατρολογία και για τη διδασκαλία της στη Γερμανική Σχολή Αθηνών, στο αντικείμενο της λογοτεχνίας και της φιλοσοφίας.

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στο τελευταίο της βιβλίο με τίτλο «Δέκα Τρόποι για να Εκτεθείς», καθώς και στη παράσταση που σκηνοθέτησε με τον τίτλο "MISERY" και με πρωταγωνιστές τους Φιλαρέτη Κομνηνού και Αναστάση Ροϊλό - τα οποία γνωρίζουν αμφότερα θερμή υποδοχή από το κοινό και την κριτική.



Σε μια εκ βαθέων συζήτηση με τον Θέμη Ροδαμίτη θα γίνουν αναφορές στη βία του κόσμου μας, στον φόβο, τον έρωτα, την έλλειψη συμπονετικότητας, τη θέση της γυναίκας και στο άγνωστο που βρίσκεται μπροστά μας, καθώς συντελούνται θεμελιώδεις και απρόβλεπτες αλλαγές στον κόσμο μας.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, 05:00-06:00 ώρα Ελλάδας

