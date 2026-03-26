H Ελένη Σκότη και ο Γιώργος Χατζηνικολάου καλεσμένοι στο «Drama Therapy» 

Το Drama Therapy γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου με ένα επεισόδιο αφιερωμένο σε ένα θεατρικό σχήμα που μας έχει χαρίσει κάποιες από τις πιο αξιομνημόνευτες παραστάσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Ο Αντώνης Τζαβάρας συζητά με την Ελένη Σκότη και τον Γιώργο Χατζηνικολάου, ιδρυτικά μέλη της ομάδας Νάμα και του Θεάτρου Επί Κολωνώ, για την ψίχα και την ψυχή του θεάτρου. Για το πώς πλάθεται ένας ηθοποιός, πώς γεννιέται και πώς χτίζεται μια παράσταση, αλλά και για την καταγωγή και τη διατήρηση μιας θεατρικής ταυτότητας, η οποία στη δική τους περίπτωση είναι διακριτή κι έχει αφήσει χαρακτηριστικό και πολύ επιδραστικό αποτύπωμα στο σημερινό ελληνικό θέατρο.

Η συζήτηση, φυσικά, εστιάζει και στις δύο φετινές παραστάσεις της ομάδας Νάμα. Στη «Λίντα» της Πενέλοπε Σκίνερ που παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Επί Κολωνώ και στο «Ψέμα του Μυαλού» του Σαμ Σέπαρντ, που ανεβαίνει στο Σύγχρονο Θέατρο.

Επιπλέον, οι δύο δημιουργοί μοιράζονται τις εμπειρίες τους από το Off Off Athens Festival, το οποίο θα διοργανώσουν φέτος για 16η χρονιά και ανακοινώνουν κάποια από τα επόμενα καλλιτεχνικά τους σχέδια

Το «Drama Therapy» είναι ένα podcast από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και το ERT εcho, αφιερωμένο στο θέατρο.

Το επιμελείται και το παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Αντώνης Τζαβάρας και η βασική επιδίωξη της εκπομπής, είναι να αποτυπώσει τη ζωτικότητα, την ενέργεια και τη φρεσκάδα που εκπέμπονται τα τελευταία χρόνια από τους θεατρικούς χώρους της Αθήνας και όλης της Ελλάδας.

Σε κάθε επεισόδιο του «Drama Therapy», άνθρωποι του θεάτρου, κριτικοί και θεατές συζητούν για τις παραστάσεις της σεζόν αλλά και για οτιδήποτε μπορεί να έχει ως αφετηρία ή ως προορισμό τη θεατρική πράξη.

Επιπλέον, με τη βοήθεια των συνεργατών της εκπομπής, παρουσιάζονται χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την ιστορία του θεάτρου και αφιερώματα σε αγαπημένες παραστάσεις και πρόσωπα του παρελθόντος.

«Drama Therapy» με τον Αντώνη Τζαβάρα

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Αποκλειστικά στο ERT εcho από Παρασκευή 27 Μαρτίου, στις 10:00

