H Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια ξεχωριστή συναυλία στο Ωδείον Αθηνών

Μια μοναδική βραδιά μουσικής πανδαισίας προσφέρει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, στο Ωδείον Αθηνών (Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος), το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, στις 20:30.

Η Ορχήστρα, υπό τη μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου, θα ερμηνεύσει έργα των Βόλφανγκ Αμαντέους Μότσαρτ και Φέλιξ Μέντελσον Μπαρτόλντι.

Τη συναυλία θα παρουσιάσει σε απευθείας μετάδοση στο Τρίτο Πρόγραμμα, η Αλεξάνδρα Γιαλίνη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της συναυλίας

-Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (1756-1791): Συμφωνία αρ.36 σε ντο μείζονα, Κ.425

Γνωστή και ως η «Συμφωνία του Λιντς», μια και γράφτηκε μέσα σε τέσσερις ημέρες,

κατά τη διάρκεια μιας σύντομης στάσης του συνθέτη σ’ αυτή την πόλη. Η πρεμιέρα του

έργου έγινε στις 4 Σεπτεμβρίου του 1783, ενώ την 1η Απριλίου του ίδιου έτους έκανε πρεμιέρα και στη Βιέννη. Το χειρόγραφο της συμφωνίας δεν σώζεται.

-Φέλιξ Μέντελσον Μπαρτόλντι (1809-1847): Εισαγωγή Εβρίδες, έργο 26

Ταξιδεύοντας στη Σκωτία το 1829, ο Μέντελσον επισκέφθηκε το Σπήλαιο του Φίνγκαλ και συνέθεσε τις «Εβρίδες». Το έργο υπό την αρχική του μορφή ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 1830 και παρουσιάστηκε σε πρώτη εκτέλεση υπό τη διεύθυνση του συνθέτη στο Λονδίνο, τον Μάιο του 1831.

Ο Μέντελσον αναθεώρησε αργότερα το έργο, ιδίως το μεσαίο του τμήμα, και η Εισαγωγή πήρε την τελική της μορφή, όπως την ξέρουμε σήμερα, το 1832.

-Φέλιξ Μέντελσον Μπαρτόλντι (1809-1847): Κοντσέρτο για βιολί & ορχήστρα σε μι ελάσσονα, έργο 64

Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Μέντελσον, αλλά και του βιολιστικού και του ρομαντικού ρεπερτορίου εν γένει. Ήταν το τελευταίο κονσέρτο που πρόλαβε να ολοκληρώσει ο συνθέτης.

Σολίστ στο βιολί ο Απόλλωνας Γραμματικόπουλος.

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

