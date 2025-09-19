H Εύα Πάλμερ-Σικελιανού στην «Σκοτεινή Κυρία» – Νέος Κύκλος

Οι Μετενσαρκώσεις μιας (Αρχαίας Ελληνίδας) Θεάς στο νέο Κύκλο της εκπομπής «Η Σκοτεινή Κυρία» της Ευαγγελίας Κουλιζάκη, από τις 20 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο βράδυ στις δέκα και μισή, από το Τρίτο Πρόγραμμα και μετά στο ERT εcho.

Ακούστε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 στις δέκα και μισή το βράδυ την πρώτη εκπομπή του νέου κύκλου της ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΣ, στον οποίο η Ευαγγελία Κουλιζάκη ακολουθεί τα βήματα της Αμερικανίδας ηθοποιού, σκηνοθέτριας, συνθέτριας και υφάντρας Εύας Πάλμερ-Σικελιανού, η οποία έγινε κυρίως γνωστή για την προσπάθειά της να αναβιώσει το αρχαίο Ελληνικό πνεύμα με τις Δελφικές Εορτές. Ντυμένη με υφασμένες από την ίδια χλαμύδες και σανδάλια, συνδέθηκε δημιουργικά με την αρχαιότητα, συνομιλώντας επίσης με καλλιτέχνες όπως η Ιζαντόρα Ντάνκαν, ο Ρίχαρντ Στράους, ο Δημήτρης Μητρόπουλος, ο Νίκος Καζαντζάκης, ο Γιώργος Σεφέρης, ο Χένρυ Μίλλερ. Με τα χαρακτηριστικά κόκκινα μαλλιά της που έφταναν ως το πάτωμα, η Εύα Πάλμερ σπούδασε αρχαία Ελληνικά και απέδρασε από τη μοίρα των πλούσιων ντεμπιτάντ της Νέας Υόρκης για να ζήσει ως λεσβία και ερωμένη της Νάταλι Κλίφορντ Μπάρνεϋ στο Παρίσι, ενώ αργότερα παντρεύτηκε τον ποιητή Άγγελο Σικελιανό. Αναδημιούργησε αρχαίες καλλιτεχνικές μορφές και σκηνοθέτησε αρχαία Ελληνική τραγωδία με δική της χορογραφία, κοστούμια, ακόμα και μουσική. Η αφοσίωσή της στην αναβίωση των Δελφικών Εορτών την κατέστρεψε οικονομικά και το 1933 την οδήγησε πίσω στην Αμερική. Την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου μπήκε στη μαύρη λίστα επειδή επέκρινε σφοδρά τον Αμερικανικό ιμπεριαλισμό και δεν κατάφερε να αποσπάσει βίζα για να επισκεφθεί την Ελλάδα παρά λίγους μόλις μήνες πριν πεθάνει.

Bonus track στην έναρξη της εκπομπής ο Άγγελος Σικελιανός να μιλά για εκείνη, σ' ένα μικρό ηχητικό ντοκουμέντο από το Αρχείο της ΕΡΤ.

Συγγραφή / επιμέλεια κειμένων-παραγωγή-παρουσίαση: Ευαγγελία Κουλιζάκη.

