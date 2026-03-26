H Ευγενία Κατούφα για τη συμβολή των γυναικών στην Ελληνική Επανάσταση

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα για τις γυναίκες που πήραν μέρος στην επανάσταση του 1821; Μπουμπουλίνα, Μαντώ Μαυρογένους και Σουλιώτισσες, συμπληρώνουν την τριάδα με τις γυναικείες φιγούρες που έχουμε μάθει στο σχολείο, ενώ η πατριαρχική αφήγηση είναι τόσο ισχυρή που η ιστοριογραφία δεν είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση για σχεδόν δύο αιώνες μετά το ‘21 ούτε κι από τις ίδιες τις γυναίκες.

Ακόμη και σήμερα, η έμφυλη ιστορική έρευνα είναι πολύ περιορισμένη, καθώς οι πρωτογενείς πηγές είναι ελάχιστες, ενώ οι πρώτες καταγραφές μονοπωλήθηκαν από άντρες ιστορικούς. Η δημοσιογράφος Ευγενία Κατούφα, χωρίς να θέλει να φορέσει τον μανδύα του ιστορικού ή του συγγραφέα, όπως λέει η ίδια, έπειτα από πολυετή επιτόπια έρευνα σε αρχεία, βιβλιοθήκες, πινακοθήκες, δημοτικά τραγούδια και ό,τι βιβλιογραφία υπήρχε, έγραψε ένα βιβλίο για τη συμβολή των γυναικών στον αγώνα για την ανεξαρτησία, το οποίο αποδεικνύει ότι χωρίς αυτές η επανάσταση δεν θα μπορούσε να γίνει.

Αυτό το Σάββατο η Ευγενία Κατούφα μάς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα κι έξω από αυτήν και μας διηγείται με ονόματα και ιδιότητες, ιστορίες και μύθους για τις γυναίκες που δρούσαν στο πλευρό των αντρών αλλά και μόνες, στηρίζοντας την επανάσταση με κάθε τρόπο. Η εκπομπή πλαισιώνεται με αποσπάσματα από πηγές και δημοτικά τραγούδια που εξυμνούν τις γυναίκες για τα κατορθώματά τους.

Παραγωγή - παρουσίαση: Μαριλένα Κατσίμη

Μετάδοση: Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, 13:00-14:00 ώρα Ελλάδας

