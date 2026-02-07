H Φωνή της Ελλάδας γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Η Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες όπου γης, με όχημα τη διάδοση, τη στήριξη, και την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού, με ένα πλούσιο και ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα με αφιερώματα και ξεχωριστούς καλεσμένους. Καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας, γλωσσολόγοι και εκπαιδευτικοί, καθηγητές, θεσμικοί φορείς, εκπρόσωποι ομογενειακών κοινοτήτων συνομιλούν με τους παραγωγούς της Φωνής της Ελλάδας ζωντανά, ενώ δεν λείπουν και τα μουσικά αφιερώματα με μελοποιημένη ελληνική ποίηση και τα αφιερωματικά podcast.

Συγκεκριμένα:

Στις 08:00, στην εκπομπή “Καλές Θάλασσες” με τον Αντώνη Καραγιαννάκη θα ακουστούν επιλεγμένα πεζά και ποιήματα για τη θάλασσα, τα καράβια, τη ζωή των ναυτικών. Θα μιλήσουν ο θεατράνθρωπος και συγγραφέας Στέλιος Μάινας για το βιβλίο του «Αρόδου», ο καπετάνιος και συγγραφέας Μιχάλης Καρπαθάκης, όπως επίσης και ο ασυρματιστής Μανώλης Λυκάκης και ο καπετάν Αντώνης Μικέλης με τις ποιητικές συλλογές τους για τα βαπόρια και τους ναυτικούς.

Αμέσως μετά, στις 09:00, ο Νικόλας Αγγελίδης στην εκπομπή “Ώρα Ελλάδας” θα παρουσιάσει ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ- αφιέρωμα στον Ελληνικό Τύπο και τα ΜΜΕ της Διασποράς από το 1790 έως σήμερα.

Στις 10.00-12:00, στο πλαίσιο της εκπομπής “Η Ελλάδα στον Κόσμο” με τον Γιώργο Διονυσόπουλο, θα μιλήσουν ο Γιώργος Βλάχος, συντονιστής εκπαίδευσης Νοτίου Αφρικής, ο κ. Ιωάννης, Μητροπολίτης Ζάμπιας και Μοζαμβίκης, ο Ιωάννης Καρράς, καθηγητής εφαρμοσμένης γλωσσολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας.

Στις 12:00, η Φούλη Ζαβιτσάνου θα φιλοξενήσει τη γλωσσολόγο Βάλλη Λύτρα, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Goldsmiths του Λονδίνου και πρόεδρο της διεθνούς ομάδας ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος «Διδασκαλία της Ελληνικής στο Εξωτερικό» (Δ.ΕΛ.ΕΞΩ.) για μια συζήτηση με θέμα την πολυγλωσσία και την εκμάθηση των νέων ελληνικών στο εξωτερικό.

Στη συνέχεια, στις 13:00, σε ένα ακόμη ειδικό επεισόδιο λόγω της ημέρας, η Σταυρούλα Καραλή θα υποδεχτεί τον κ. Χριστόφορο Χαραλαμπάκη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών με πλούσιο συγγραφικό έργο γύρω από τη γλώσσα και την επιστήμη της γλωσσολογίας, ο οποίος θα μιλήσει για το ιστορικό πλαίσιο της Ελληνικής Γλώσσας, εστιάζοντας στα ιδιώματα, στις τοπικές διαλέκτους και τις γλωσσικές ποικιλίες της.

Στις 14.00, η αγγλόφωνη εκπομπή για την ελληνική μουσική “Greek Music Express” με τον Ηρακλή Οικονόμου θα κάνει αφιέρωμα με τραγούδια βασισμένα σε στίχους από τους δύο Νομπελίστες μας, Γιώργο Σεφέρη και Οδυσσέα Ελύτη, με αποσπάσματα από τις ομιλίες τους από τις τελετές βράβευσης, ενώ στις 15:00 “Τα Ξωτικά της Παράδοσης" με τη Μαρία Κουτσιμπύρη θα παρουσιάσουν το συγγραφικό και διδακτικό έργο του ερευνητή της ελληνικής γλώσσας, Δρ. Σημαιοφόρου Θεολόγου, υπό τον γενικό τίτλο "Ελλην Λόγος".

Στις 16:00, η εκπομπή “Η Παγκόσμια Φωνή μας” με τον Δημήτρη Κοντογιάννη θα φιλοξενήσει δύο ανθρώπους που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας: τον Γιώργο Κουμουτσάκο, Πρέσβη της Ελλάδας στην UNESCO και ηγέτη της προσπάθειας αυτής, και τον Χρήστο Κλαίρη, ομότιμο καθηγητή γλωσσολογίας στη Σορβόννη.

Το αφιέρωμα θα συνεχιστεί στις 17:00 και στην εκπομπή “Μένουμε Εδώ” με την Έλενα Καραγιάννη, με καλεσμένους τους Βαγγέλη Βελέντζα, εκπαιδευτικό και πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Φινλανδίας, και τον Αχιλλέα III, συγγραφέα και προτεινόμενο για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας 2025.

Στις 18.00 θα μεταδοθεί από τη Φωνή της Ελλάδας το διπλό αφιερωματικό επεισόδιο της εκπομπής “Ιστορικοί Περίπατοι” με τη Μαριλένα Κατσίμη, με θέμα τη διαδρομή της ελληνικής γλώσσας από την προϊστορία μέχρι το σήμερα, και με καλεσμένη την Ελένη Καραντζόλα, καθηγήτρια γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Στη συνέχεια, στις 20:00 και για ένα δίωρο, η μουσική εκπομπή “Ασύμμετρος Χρόνος” με τον Στέλιο Ιωαννίδη θα κάνει αφιέρωμα στη μελοποιημένη ελληνική ποίηση, ενώ στην δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μιλήσει ο κ. Χρήστος Συννεφάκης, εκπαιδευτικός και υποψήφιος διδάκτορας Νέων Τεχνολογιών και Τεχνητής Νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ενώ στις 22:00 θα μεταδοθεί ειδικά για την ημέρα το επεισόδιο της εκπομπής “Η Δική μας Πόλη” όπου ο Θέμης Ροδαμίτης συνομιλεί με τον καθηγητή Γιάννη Κορίνθιο, εμπνευστή και πρωτεργάτη της καθιέρωσης της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Ηγετικό στέλεχος της Ομογένειας, ιδρυτικό μέλος της Κοινότητας Νάπολης και πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων.

Στις εκπομπές θα παρεμβάλλονται τα αφιερωματικά δίλεπτα ποίησης της Φωνής της Ελλάδας, “Ο Ποιητής/Η Ποιήτρια της Εβδομάδας”, αλλά και η εορταστική σειρά podcast με τίτλο “Η Ελληνική Γλώσσα Είναι…”, όπου Ελληνόπουλα από τα σχολεία μας στο εξωτερικό αφηγούνται με τον δικό τους μοναδικό τρόπο τι είναι η ελληνική γλώσσα.

