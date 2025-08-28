H Μόνικα Καμπασελέ στη Φωνή της Ελλάδας

Την Παρασκευή, 29 Αυγούστου, λίγο μετά τις 11 το πρωί, η ελληνίδα ερμηνεύτρια της Τζαζ, Μόνικα Καμπασελέ, που κάνει επιτυχημένη καριέρα στη Γαλλία με εμφανίσεις σε όλη την Ευρώπη, είναι καλεσμένη στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στην εκπομπή "Πάρε τον Χρόνο σου" με τον Προκόπη Αγγελόπουλο.

Η Μόνικα Καμπασελέ γεννήθηκε στην Αθήνα το 1995. Είναι πτυχιούχος του τμήματος ελληνικής φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με θέμα "Jazz αυτοσχεδιασμός με νέες τεχνολογίες" από το ίδιο πανεπιστήμιο.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια τραγουδιού με τους Jay Clayton, Sheila Jordan, Kurt Elling και έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους σημαντικότερους μουσικούς της ελληνικής τζαζ σκηνής, όπως o Παντελής Μπενετάτος, o Σεραφείμ Μπέλλος, o Δημήτρης Βασιλάκης και ο Δημήτρης Καλαντζής. Συμμετείχε σε project όπως τα Sera Bellos vocal quartet, Anamateur and Pros presenting Monique, Jazz Democracy, Girl Talk και υπήρξε ιδρυτικό μέλος των World Trio, Dearly Beloved Nancy και Grecofuturisme. Έχει κάνει πολλές συναυλίες και έχει εμφανιστεί σε φεστιβάλ στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

