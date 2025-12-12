H Ταλαντούχα Κυρία… Fairuz

Κύκλος 2ος, επεισόδιο 13ο: Η ταλαντούχα κυρία...Fairuz

Αν είσαι δυτικός γνωρίζεις το θρύλο της. Αν πάλι είσαι απ’ την Ανατολή η φωνή της είναι καταγεγραμμένη στο dna σου.

Έκλεισε πια τα 90 της χρόνια κι έφερε στη μουσική της Μέσης Ανατολής τεράστιες αλλαγές, υπηρέτησε την Τέχνη της με σεβασμό, τραγούδησε τη χώρα της και την ενότητά της σ' όλο τον κόσμο. Φαΐρουζ στα λιβανέζικα σημαίνει τιρκουάζ μα εκτός από "πολύτιμη" έγινε γνωστή και ως το "αηδόνι της Ανατολής".

Αυτή είναι η ταλαντούχα κυρία... Φαϊρούζ.

Αποκλειστικά στο ERT εcho.

Πατάς play κι ακούς!