H Ταλαντούχα Κυρία… Fairuz
Από Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, στις 12:00
Αν είσαι δυτικός γνωρίζεις το θρύλο της. Αν πάλι είσαι απ’ την Ανατολή η φωνή της είναι καταγεγραμμένη στο dna σου.
Κύκλος 2ος, επεισόδιο 13ο: Η ταλαντούχα κυρία...Fairuz
Έκλεισε πια τα 90 της χρόνια κι έφερε στη μουσική της Μέσης Ανατολής τεράστιες αλλαγές, υπηρέτησε την Τέχνη της με σεβασμό, τραγούδησε τη χώρα της και την ενότητά της σ' όλο τον κόσμο. Φαΐρουζ στα λιβανέζικα σημαίνει τιρκουάζ μα εκτός από "πολύτιμη" έγινε γνωστή και ως το "αηδόνι της Ανατολής".
Αυτή είναι η ταλαντούχα κυρία... Φαϊρούζ.
