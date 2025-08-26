Helge Rosvaenge (1897 – 1972), Κάτι Ευωδιάζει στο Βασίλειο της Δανιμαρκίας

Κάθε Παρασκευή στις 18:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.

Ένας Θρύλος από τη Δανία

Από τη Δανία μας έρχεται η «Φωνή στον Καθρέφτη» αυτήν την Παρασκευή 29 Αυγούστου στις 18:00

Την συγκεκριμένη ημερομηνία στα 1897 γεννιέται στην Κοπεγχάγη ο θρυλικός τενόρος Helge Rosvaenge (γενν. Helge Anton Rosenvinge Hansen). Με πάνω από εκατό διαφορετικούς ρόλους στο ρεπερτόριό του, κυρίως Γερμανικούς, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους τενόρους των αρχών του 20ου αιώνα. Ας τον απολαύσουμε.

INFO

«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025, στις 18:00.

Έρευνα - παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho