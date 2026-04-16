Η Αφροδίτη Παναγιωτάκου για τα 15 Χρόνια της «Στέγης» του Ιδρύματος Ωνάση

Την Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, συναντά η Κατερίνα Ζαχαροπούλου για μια ανάγνωση των ιδεών, των τρόπων και των στόχων που, τόσο το Ίδρυμα, όσο και η καλλιτεχνική του διευθύντρια ξεδίπλωσαν σε βάθος χρόνου στην 9η εκπομπή του νέου Κύκλου της ΕΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ, το Σάββατο 18 Απριλίου, στις έξι το απόγευμα, στο Τρίτο Πρόγραμμα.

Με αφορμή τα 15 χρόνια από την λειτουργία της Στέγης και την δική της σταδιακή προσωπική εξέλιξη και εμπειρία έως τη στιγμή που ανέλαβε πλήρως την καλλιτεχνική διεύθυνση του Ιδρύματος, ξεκινά η αφήγηση ενός κύκλου προσωπικών ιστοριών, από τα Γιάννενα τόπο καταγωγής της, έως τα μεγάλα πολιτισμικά κέντρα του κόσμου.

Κεντρικό ζήτημα της συζήτησης είναι η σταδιακή διαμόρφωση, ο χαρακτήρας και η λειτουργία ενός Ιδρύματος σαν το Ωνάσειο και τη Στέγη, η γειτονιά του Νέου Κόσμου, η Νέα Υόρκη, οι καλλιτεχνικές επιλογές και το νόημά τους κάθε φορά, ο δικός της ρόλος στην διαμόρφωση των θεματικών, όπως για παράδειγμα, το 2026 είναι η Οικογένεια. Με αναφορές σε έργα, καλλιτέχνες, συγκυρίες και προσωπικό στοχασμό η Αφροδίτη Παναγιωτάκου δίνει το δικό της πορτρέτο καθώς και ενός οργανισμού του οποίου ο ιδιωτικός χαρακτήρας προσδίδει ελευθερία επιλογών και δημιουργικού χρόνου.

Οι έννοιες της συνεργασίας και της επαγρύπνησης υποστηρίζουν ιδέες, καλλιτέχνες και μεγάλες παραγωγές εντός και εκτός της χώρας ενώ σημειώνει πως, μέσα και από όλα αυτά, η ίδια βρίσκει και βρίσκεται διαρκώς να ανιχνεύει δυνατότητες, δημιουργούς και τόπους εντός και εκτός της χώρας, εκεί που η δυναμική είναι μια υποσχόμενη και συνεχώς εξελισσόμενη συνθήκη.

Η Εποχή των Εικόνων στο Τρίτο

Κάθε Σάββατο στις 18:00

με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho