Η Αλεξάνδρα Επίθετη στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, η Αλεξάνδρα Επίθετη είναι καλεσμένη στην εκπομπή «Δημόσια Διαβούλευση» του Μανώλη Νταλούκα στο Δεύτερο Πρόγραμμα και ώρα 21:00.

Η Αλεξάνδρα Επίθετη είναι ποιήτρια που γεννήθηκε στη Βουλγαρία και ζει στην Αθήνα. Είναι μέλος του The Bad Poetry Social Club και ασχολείται με το spoken word, το video poetry, την αυτό-έκδοση, το θέατρο και το podcasting.

Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες εκδηλώσεις και φεστιβάλ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Podcasts της έχουν παρουσιαστεί στο stegi.radio και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Η Αλεξάνδρα Επίθετη έχει επίσης δημιουργήσει θεατρικά έργα, εγκαταστάσεις και performance για το 2023 Eleusis, το Ανοιχτά Πανιά, το ΑΓΟΡΑΦΟΒΙΚΟ και το Sardam. Έχει αυτό-εκδώσει 3 ποιητικές συλλογές: το KORENI (2018), την Μικρή Ωδή Σ’ Εμάς Λίγο Πριν το Τέλος (2020) και το ΧΕΙΤ ΣΙΤΙ (2023). Το 2022 κυκλοφόρησε το πρώτο της προσωπικό EP με τίτλο «ποίηματα (για τον θάνατο) σε μηχανές και αμάξια».

Το 2023 έγραψε το θεατρικό κείμενο για το Big Bang Festival του Onassis Stegi. Την ίδια χρονιά σκηνοθέτησε την πρώτη της θεατρική παράσταση με τίτλο ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ, βασισμένη σε ποιήματα των Π.Ι.Ε.Β. και Βίνα Σέργη. Το 2024 ανέλαβε την διεύθυνση παραγωγής στον ομαδικό δίσκο των The Bad Poetry Social Club, SETTA.

Από το 2024, σε συνεργασία με το stegi. radio, παρουσιάζει το podcast HEARTBREAK HOTEL. Το 2025 παρουσίασε την site-specific poetry performance RADIO SIGNAL TRANSMITTING FROM SPACE, στο χώρο του Βιομηχανικού Μουσείου Υδαταερίου της Τεχνόπολης.

