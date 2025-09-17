Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη στην εκπομπή «Να παίζουν τα ραδιόφωνα» με την Ντέπυ Γκολεμά

Μια από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες της ελληνικής μουσικής σκηνής, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, έρχεται το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, στη 1 το μεσημέρι, στην εκπομπή «Να παίζουν τα ραδιόφωνα», στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤnews radio 105,8.

Με τη χαρακτηριστική της φωνή, που έχει «ντύσει» έρωτες, τόπους και αναμνήσεις, η Άλκηστις συζητά με την Ντέπυ Γκολεμά στην εκπομπή «Να παίζουν τα ραδιόφωνα», σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια μιλά για τη σπουδαία πορεία της στο ελληνικό τραγούδι, για το παρελθόν, το παρόν, αλλά και το «πάντα» της μουσικής.

Info

ΕΡΤnews radio 105,8

«Να παίζουν τα ραδιόφωνα» με την Ντέπυ Γκολεμά

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, στις 13:00

Διαδικτυακά η εκπομπή μεταδίδεται απευθείας από το ertecho.gr