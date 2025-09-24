Η Ανδρονίκη Τασιούλα στο «Αποτύπωμα»

Την Πέμπτη 25 Σεπτέμβρη, 12:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή «Αποτύπωμα» με τη Φούλη Ζαβιτσάνου, συναντά, στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, την θεατρολόγο και ποιήτρια, Ανδρονίκη Τασιούλα, με αφορμή την διοργάνωση της διημερίδας «Όψεις της σύγχρονης ποίησης: θεσμοί, φωνές, δίκτυα» στο Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου.

Μας μιλά για αυτήν την διημερίδα-εργαστήριο που θέτει στο επίκεντρο τη λεγόμενη «ποιητική γενιά του 2000», για τις συνθήκες και τα βιώματα που την καθόρισαν και την καθορίζουν αλλά και για τους μετασχηματισμούς που έχει ήδη επιφέρει στο νεοελληνικό λογοτεχνικό προσκήνιο.

Στη συζήτηση παρεμβαίνει και η πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Άντα Διάλλα, μιλώντας μας για αυτήν την πρωτοποριακή εκδήλωση αλλά και για τους στόχους και τη λειτουργία του σημαντικού αυτού θεσμού.

Μετάδοση: Πέμπτη 25 Σεπτέμβρη | 12:00 ώρα Ελλάδας

Σε επανάληψη την Παρασκευή 26 Σεπτέμβρη 2025 | 04:00 ώρα Ελλάδας.

