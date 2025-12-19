Η Άννα Ξανθάκη στην εκπομπή «Οι Έλληνες του κόσμου – Η Ελλάδα στην Αργεντινή»

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στις 10:00 ώρα Ελλάδας, στην εκπομπή «Οι Έλληνες του κόσμου - Η Ελλάδα στην Αργεντινή» με την Χριστίνα Τσαρδίκου, είναι καλεσμένη η Άννα Ξανθάκη.

Η 93χρονη Άννα Ξανθάκη, θα ξετυλίξει το νήμα της ζωής της. Πρόκειται για μια σημαντική προσωπικότητα του Ελληνισμού της Αργεντινής, μια γυναίκα της οποίας η ζωή διασταυρώνεται με την ιστορία της Ελλάδας και της ελληνικής μετανάστευσης στη λατινική χώρα.

Η διαδρομή της ξεκινά από την Καταστροφή της Σμύρνης το 1922, τη φρίκη του πολέμου και την παιδική ηλικία που σημαδεύτηκε από τον ξεριζωμό.

Η μετανάστευση στην Αργεντινή ήταν μια νέα αρχή, όπου η αντοχή και η προσαρμογή της άνοιξαν δρόμους για μόρφωση και πρόοδο.

Η Άννα Ξανθάκη, αρχιτέκτονας στο επάγγελμα, μας θυμίζει ότι το μυστικό της επιτυχίας είναι απλό: «Η μελέτη». Ένα σύνθημα που τη συνοδεύει στα νεανικά της 93 χρόνια και που αποτελεί παράδειγμα δύναμης, σοφίας και αξιοπρέπειας

Παρουσίαση: Χριστίνα Τσαρδίκου

Επιμέλεια: Νατάσα Βησσαρίωνος

Μετάδοση: Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 (10:00 – 11:00 ώρα Ελλάδας) και σε επανάληψη στις 23:00 ώρα Ελλάδας