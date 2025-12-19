Ραδιόφωνο

Η Άννα Ξανθάκη στην εκπομπή «Οι Έλληνες του κόσμου – Η Ελλάδα στην Αργεντινή»
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στις 10:00
Στην εκπομπή «Οι Έλληνες του κόσμου – Η Ελλάδα στην Αργεντινή» με την Χριστίνα Τσαρδίκου, είναι καλεσμένη η Άννα Ξανθάκη.

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στις 10:00 ώρα Ελλάδας, στην εκπομπή «Οι Έλληνες του κόσμου - Η Ελλάδα στην Αργεντινή» με την Χριστίνα Τσαρδίκου, είναι καλεσμένη η Άννα Ξανθάκη.

Η  93χρονη Άννα Ξανθάκη, θα ξετυλίξει το νήμα της ζωής της. Πρόκειται για μια σημαντική προσωπικότητα του Ελληνισμού της Αργεντινής, μια γυναίκα της οποίας η ζωή διασταυρώνεται με την ιστορία της Ελλάδας και της ελληνικής μετανάστευσης στη λατινική χώρα.

Η διαδρομή της ξεκινά από την Καταστροφή της Σμύρνης το 1922, τη φρίκη του πολέμου και την παιδική ηλικία που σημαδεύτηκε από τον ξεριζωμό.

Η μετανάστευση στην Αργεντινή ήταν μια νέα αρχή, όπου η αντοχή και η προσαρμογή της άνοιξαν δρόμους για μόρφωση και πρόοδο.

Η Άννα Ξανθάκη, αρχιτέκτονας στο επάγγελμα, μας θυμίζει ότι το μυστικό της επιτυχίας είναι απλό: «Η μελέτη». Ένα σύνθημα που τη συνοδεύει στα νεανικά της 93 χρόνια και που αποτελεί παράδειγμα δύναμης, σοφίας και αξιοπρέπειας

Παρουσίαση: Χριστίνα Τσαρδίκου
Επιμέλεια: Νατάσα Βησσαρίωνος
Μετάδοση: Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 (10:00 – 11:00 ώρα Ελλάδας) και σε επανάληψη στις 23:00 ώρα Ελλάδας

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 · Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στοApp Store)
 · Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho
 · Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX
 · Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα  DAB+ και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’.
  · Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E  και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 
 · Τηλέφωνα: (+30) 210 6066815 –  (+30) 210 6066816 – (+30) 210 6066238
  ·Email: thevoiceofgreece@ert.gr
  · Fb: voiceofgreece.ert  / Instagram: voiceofgreece_ert

