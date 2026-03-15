Η Άννα Σωτρίνη είναι «Η ποιήτρια της Εβδομάδας»

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες όπου γης, με όχημα τη διάδοση, τη στήριξη, και την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, εντάσσει και πάλι στο πρόγραμμά της τα αφιερωματικά δίλεπτα ποίησης με τίτλο «Ο ποιητής της εβδομάδας» και «Η ποιήτρια της εβδομάδας».

Κάθε εβδομάδα είναι αφιερωμένη σ’ έναν σύγχρονο Έλληνα ποιητή ή ποιήτρια, ενώ δεν απουσιάζουν οι ποιητές της Διασποράς. Οι ίδιοι οι ποιητές και οι ποιήτριες επιμελούνται τις ραδιοφωνικές ερμηνείες. Παράλληλα τα ποιήματα «ντύνονται» με πρωτότυπη μουσική, που συνθέτουν και παίζουν στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας οι μουσικοί της Ορχήστρας της ΕΡΤ, καθώς και με μουσικά κομμάτια αγαπημένων δημιουργών. Επτά ποιήματα κάθε εβδομάδα, ένα ελληνικό ποίημα κάθε ημέρα, ταξιδεύει μέσα από τις συχνότητες της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν ελληνικές φωνές.

Η εβδομάδα από 16/3/2026 έως 22/3/2026 είναι αφιερωμένη στην ποιήτρια Άννα Σωτρίνη.

Μουσική επιμέλεια: Μαρία Ρεμπούτσικα

Επιμέλεια ήχου: Ελευθερία Παπουτσάκη

Μετάδοση: Δευτέρα ως Παρασκευή στις 07:00 και 21:00 ώρα Ελλάδας και το Σ/Κ στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Η Άννα Σωτρίνη είναι συγγραφέας, ποιήτρια, αλλά και σκηνοθέτις θεάτρoυ. Έχει ασχοληθεί από το 1994 με τη δραματουργική επεξεργασία, τη σκηνοθεσία και το σχεδιασμό φωτισμών, μίας μεγάλης γκάμας λογοτεχνικών, κυρίως, κειμένων που περιλαμβάνει από τη σκηνική μεταφορά του «Λάμπρου» του Διονύσιου Σολωμού μέχρι το «Πιτσιμπούργκο» της Σώτης Τριανταφύλλου, το «Μπλοκ Ιχνογραφίας» του Κώστα Καρτελιά και την «Απολογία του Βασιλιά Λεοπόλδου του Β΄» του Μαρκ Τουαίην.

Έχει σχεδιάσει τους φωτισμούς για τις παραστάσεις της, αλλά και για παραστάσεις τρίτων, όπως στο θέατρο Αθηναΐς, το Μέγαρο Μουσικής, και αλλού.

Καθηγήτρια υποκριτικής και αυτοσχεδιασμού στη Δραματική Σχολή Βεάκη.

Έχει εκδώσει ποίηση αλλά και λογοτεχνία. Η τελευταία της ποιητική συλλογή είναι το Tableau Vivant (2025) από τις εκδόσεις Κέδρος.

