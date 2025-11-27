Η Άρτεμις Μπαλτογιάννη για την Έκθεση με Έργα του Λουκά Σαμαρά στον Πειραιά

Την Άρτεμη Μπαλτογιάννη, ιδρύτρια του "The Intermission", εκθεσιακού χώρου σύγχρονης τέχνης στην πόλη του Πειραιά, συναντά η Κατερίνα Ζαχαροπούλου με αφορμή την τρέχουσα έκθεση με έργα του Λουκά Σαμαρά στην 5η Εκπομπή του τρέχοντος κύκλου της ΕΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, στις έξι το απόγευμα, στο Τρίτο Πρόγραμμα.

Η Άρτεμις Μπαλτογιάννη περιγράφει αρχικά τον τρόπο λειτουργίας του χώρου, αφού φιλοξενεί εκθέσεις διεθνών γκαλερί, προσφέροντάς τους μία προσωρινή παύση ή ένα intermission από το κανονικό πρόγραμμά τους και εκθέτει αναγνωρισμένους, καθιερωμένους αλλά και νέους καλλιτέχνες.

Αυτή τη φορά η The Intermission και η Pace Gallery συνδιοργάνωσαν την έκθεση αναδρομικού χαρακτήρα του Ελληνοαμερικανού καλλιτέχνη Λουκά Σαμαρά η οποία αποτελεί την πρώτη ατομική παρουσίαση του έργου του καλλιτέχνη στη γενέτειρά του έπειτα από είκοσι χρόνια, όταν η Εθνική Πινακοθήκη το 2005 παρουσίασε αναδρομικά το έργο του σε επιμέλεια Κατερίνας Κοσκινά. Η Άρτεμις Μπαλτογιάννη μιλά για την έκθεση στον Πειραιά και τα έργα που καλύπτουν το ευρύ και πολυμορφικό έργο του Λουκά Σαμαρά και που δημιουργήθηκαν μεταξύ των δεκαετιών 1960 και 2010, ανάμεσά τους και γλυπτά-κοσμήματα, τα οποία σπανίως εκτίθενται, καθώς και χαρακτηριστικά δείγματα από τις επεξεργασμένες φωτογραφίες, από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 και τις αρχές της δεκαετίας του 1970 -τα Auto Polaroids και τα Photo-Transformations- μαζί με μία επιλογή από τα έντονα χρωματικά Mosaic Paintings, τα υφασμάτινα Reconstructions και έργα παστέλ σε χαρτί, γλυπτά και έργα από τη σειρά Box καθώς και άλλα «μεταμορφωμένα» χρηστικά αντικείμενα.

Η έκθεση άνοιξε για το κοινό στις 25 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου 2025.

Η Εποχή των Εικόνων στο Τρίτο

Κάθε Σάββατο στις 18:00

με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho