«Η Αρχιτεκτονική της Ευζωίας»

Η Παυλίνα Βουλγαράκη σε συνεργασία με την πλατφόρμα ERT εcho μας προσκαλεί να έρθουμε λίγο πιο κοντά, μέσα από το νέο της podcast: μια σειρά αληθινών συνομιλιών με ανθρώπους που εμπνέουν, που μοιράζονται τη διαδρομή τους, τα λάθη, τη σοφία και την ευαισθησία τους.



Το «Έλα λίγο πιο κοντά» είναι μια πρόσκληση.

Όχι να μιλήσουμε περισσότερο, αλλά να ακουστούμε βαθύτερα.

Καλεσμένη στο δεύτερο επεισόδιο, που θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 17:00, είναι η Αποστολία Παπαδαμάκη — χορογράφος, σκηνοθέτρια, σκηνογράφος και πνευματική μέντορας.

Μαζί, συζητούν για την ευζωία, την πληρότητα και την τέχνη του να ζεις με αλήθεια.

Μια βαθιά και εμπνευσμένη κουβέντα για το πώς μπορούμε να επιστρέψουμε στην απλότητα, να συνδεθούμε ξανά με τη φύση και, τελικά, να αγγίξουμε τον πυρήνα του εαυτού μας — με πρακτικά βήματα για μια ζωή σε ισορροπία μέσα στον σύγχρονο κόσμο.

Το podcast δανείζεται τον τίτλο του από ένα αγαπημένο τραγούδι της Παυλίνας, ενώ στο τέλος κάθε επεισοδίου ακούγεται ένα νέο κομμάτι, γραμμένο από την ίδια ειδικά για τη σειρά.

«Έλα λίγο πιο κοντά»

Αποκλειστικά στο ERT εcho

Νέο επεισόδιο από την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 στις 17:00

Επιμέλεια, παρουσίαση: Παυλίνα Βουλγαράκη

Επιμέλεια ήχου – Montage: Γιώργος Κωστόπουλος