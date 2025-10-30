Η Αταλάντη Ευριπίδου και η Κωνσταντία Σωτηρίου στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Δύο νέες γυναίκες συγγραφείς θα μας συστήσει την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 η εκπομπή "Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια" στο Δεύτερο Πρόγραμμα στις 22:00 το βράδυ.

Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη θα συζητήσουν στο πρώτο ημίωρο με την κοινωνική ψυχολόγο και συγγραφέα από την Αθήνα, Αταλάντη Ευρυπίδου για την πρώτη της συλλογή διηγημάτων με τον τίτλο «Εκείνοι που δεν έφυγαν», εκδόσεις Πόλις και στο δεύτερο ημίωρο με την Κύπρια δημοσιογράφο και τουρκολόγο Κωνσταντία Σωτηρίου για το μυθιστόρημά της «Η Κεφαλή του Σατσγουέρθ», Εκδόσεις Πατάκη".

Τι συνδέει τους ήρωες των δύο γυναικών λογοτεχνών; Οι συγγραφείς επιλέγουν να δώσουν φωνή σε αυτούς που η επίσημη ιστορία τους θεωρεί αόρατους ή τους έχει εξοστρακίσει στο περιθώριο της μνήμης…

Η Αταλάντη Ευριπίδου συστήνει όλους εκείνους τους ήρωες που είναι αντιήρωες – κόντρα ρόλος στα στερεότυπα της επίσημης ιστορίας - που οι ιστορίες τους είναι σαν μακρόσυρτο δημοτικό τραγούδι ή σαν θρύλοι και δοξασίες με γραφή όμως μοντέρνα και συμπεριληπτική χωρίς να περιττεύει λέξη.

Η Κωνσταντία Σωτηρίου φέρνει στην επιφάνεια τις ιστορίες των μεταλλωρύχων παππούδων της που δούλεψαν στο ίδιο μεταλλείο ο κρατήρας του οποίου έγινε ο τάφος για αλλοδαπές γυναίκες που φρόντιζαν γέροντες στην Κύπρο. Η πραγματική ιστορία των αδύναμων σε διαφορετικές εποχές μεταπλάθεται σε μυθιστόρημα με γραφή που σου κόβει την ανάσα.

