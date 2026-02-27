Η Billie Kark σε Δημόσια Διαβούλευση

Την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, στις 21:00 στο Δεύτερο Πρόγραμμα, καλεσμένη στην εκπομπή «Δημόσια Διαβούλευση» του Μανώλη Νταλούκα, θα είναι η τραγουδοποιός Billie Kark, για να μας μιλήσει για τον δίσκο της «Έρεβος» που πρόσφατα κυκλοφόρησε.

To «Έρεβος» είναι ο δεύτερος δίσκος της Billie Kark και αποτελείται από επτά κομμάτια που κινούνται γύρω από την έννοια της λήθης — εκείνης της σταδιακής απομάκρυνσης του ανθρώπου από την ουσία του. Μέσα στη διαδρομή της ζωής, οι άνθρωποι συχνά εγκλωβίζονται στα επίγεια, στους φόβους, στα πάθη και στις ανασφάλειές τους, χάνοντας την επαφή με την ελπίδα και το εσωτερικό τους φως.

Ο δίσκος εξερευνά αυτή τη λήθη όχι μόνο ως απώλεια μνήμης ή νοήματος, αλλά και ως πνευματική στασιμότητα — τη μη εξέλιξη του ανθρώπου σε βαθύτερο επίπεδο. Η Billie προσεγγίζει τη ζωή ως ένα δώρο που αξίζει να βιώνεται συνειδητά, με τόλμη και παρουσία, μακριά από τον φόβο που συχνά παραλύει την ανθρώπινη ύπαρξη.

Κεντρικό και τολμηρό στοιχείο του «Έρεβος» είναι η στάση απέναντι στον θάνατο. Σε έναν κόσμο όπου ο θάνατος παραμένει ταμπού και αντιμετωπίζεται ως κάτι σκοτεινό ή απειλητικό, η Billie τον αντιλαμβάνεται ως επιστροφή στην αλήθεια, στην ενότητα, στο σύνολο. Όχι ως τέλος, αλλά ως μετάβαση — και, γι’ αυτό, όχι ως κάτι που πρέπει να φοβόμαστε, αλλά ως κάτι που μπορεί να μας απελευθερώσει από τον φόβο της ζωής.

Μέσα από το «Έρεβος», η Billie δεν επιδιώκει να δώσει απαντήσεις, αλλά να μοιραστεί ένα αίσθημα ελπίδας και θάρρους. Να υπενθυμίσει ότι μπορούμε να αρπάζουμε τις μέρες μας στο μέγιστο, να ζούμε με επίγνωση και αλήθεια, περιμένοντας όχι με τρόμο αλλά με αποδοχή την επιστροφή στο σύνολο — εκεί όπου όλα ξεκίνησαν.

Το «Έρεβος» δεν είναι ένας δίσκος για το σκοτάδι, αλλά για το φως που μπορεί να υπάρξει μέσα σε αυτό.

Ηχητικά, το «Έρεβος» κινείται στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής, με επιρροές από organic house, techno και την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Ο ήχος του είναι γήινος αλλά και αιθέριος, δημιουργώντας έναν κόσμο που αιωρείται ανάμεσα στο σωματικό και το πνευματικό.

Ο δίσκος έχει σχεδιαστεί ώστε να βιώνεται με περισσότερους από έναν τρόπους — μπορεί να ακουστεί στον καναπέ με ακουστικά, σε μια εσωτερική και προσωπική ακρόαση, αλλά και συλλογικά, μέσα από την κίνηση και τον χορό, σε έναν ανοιχτό χώρο ή ένα φεστιβάλ μέσα στο δάσος.

