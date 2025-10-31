Η Δική μας Πόλη: Αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο με εκλεκτούς καλεσμένους

Ο Σταύρος Ξαρχάκος τον αποκαλεί “σύγχρονο Διόνυσο”. Για τον Μάνο Χατζιδάκι, ήταν ο σημαντικότερος της γενιάς του. Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης θα πει "χωρίς εσένα άλλοι θα ήμασταν εμείς".

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00-14:00, η εκπομπή "Η Δική μας Πόλη" στη Φωνή της Ελλάδας παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο - τον χαρισματικό και πρωτοπόρο τραγουδοποιό που αφήνει μία πολύτιμη παρακαταθήκη στις γενεές των Ελλήνων με τα τραγούδια του και το εμπνευσμένο καλλιτεχνικό του ίχνος.

Στην εκπομπή συμμετέχουν μιλώντας για τον Διονύση Σαββόπουλο, ο φιλόσοφος και συγγραφέας Στέλιος Ράμφος, οι συγγραφείς Γιώργος Σκαμπαρδώνης, Χρήστος Χωμενίδης, οι ηθοποιοί Ακύλλας Καραζήσης, Στέλιος Μάινας, ο ιστορικός ηχολήπτης Στέλιος Γιαννακόπουλος και οι επί χρόνια συνεργάτες του: ο εικαστικός Αλέξης Κυριτσόπουλος και ο μουσικός Γιώτης Κιουρτσόγλου.

Παραγωγή - παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, 12:00-14:00 ώρα Ελλάδας - και σε επανάληψη στις 01:00-02:00

