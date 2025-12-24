“Η Δική μας Πόλη” αποχαιρετά το 2025 με τρεις ξεχωριστές εκπομπές

“Η μακρά διαδρομή της λύρας" | Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, 12:00

Ο κορυφαίος μελετητής, συνθέτης, σολίστας και συγγραφέας του πολύτιμου οργάνου της αρχαίας λύρας, Νίκος Ξανθούλης, παίζει στο στούντιο δικές του συνθέσεις και άλλες ιδιαίτερες μελωδίες με αυτό το μοναδικό όργανο, μιλώντας ταυτόχρονα για τη διαφορετική και μακρά διαδρομή του. Ο πολυβραβευμένος καλλιτέχνης μιλά για τις συναντήσεις του σε πολλές χώρες με σπουδαίους μουσικούς, σπουδαστές και μουσικά σύνολα, και αναπτύσσει την αποδοχή που έχει το όργανο και ο ήχος του σε διαφορετικούς λαούς και σε ποικίλα κοινά. Οι επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητές του, καθιστούν τον Ξανθούλη έναν πολύτιμο πρεσβευτή του μουσικού μας πολιτισμού αλλά και του ελληνικού πολιτισμού στο βάθος και την ουσία του.

"Όταν γιόρταζαν οι μπουάτ" | Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 12:00

Το επεισόδιο προσεγγίζει τον μαγικό χώρο των μπουάτ της Πλάκας που έγραψαν μια μοναδική ιστορία, συμβάλλοντας στη δημιουργία υπέροχων τραγουδιών που αποτέλεσαν τη γέννηση του "Νέου κύματος". Καλεσμένος στο στούντιο ο δημιουργός της ιστορικής μπουάτ "Απανεμιά", τραγουδιστής και μουσικός Βαγγέλης Ντίκος, θα αναφερθεί σε σημαντικές στιγμές αυτής της εποχής, σε πρόσωπα, σε χώρους, σε δημιουργούς, σε τραγούδια. Μια εκπομπή τιμής σε μια εποχή που οι άνθρωποι τραγουδούσαν και δημιουργούσαν παρέες, συντροφιές, έρωτες.

"Οι γιορτές του ρεμπέτικου στις λαϊκές γειτονιές" | Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, 22:00

Το ρεμπέτικο τραγούδι αγαπήθηκε και τραγουδήθηκε στις λαϊκές γειτονιές αυτές του Πειραιά, της Κοκκινιάς, της Νέας Ιωνίας, της Καισαριανής, κ.ά. Στην εκπομπή θα είναι καλεσμένος ο κορυφαίος γνώστης και μελετητής του ρεμπέτικου τραγουδιού και συγγραφέας, Παναγιώτης Κουνάδης, ο οποίος θα αναφερθεί σε σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής, σε στέκια, γειτονιές, γλέντια και γιορτές των λαϊκών ανθρώπων -κυρίως των προσφύγων- που μέσα από τις δυσκολίες, πόνο και τον μόχθο, έβρισκαν την δύναμη να τραγουδούν, να γλεντούν, να διασκεδάζουν, ακόμα και στις αυλές και στους δρόμους. Μια εκπομπή που παρέχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες που κατέγραψε στη μακρά διαδρομή του με αφοσίωση και μεράκι ο Παναγιώτης Κουνάδης.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση εκπομπών

“Η μακρά διαδρομή της λύρας" | Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, 12:00-13:00 ώρα Ελλάδας - και σε επανάληψη 01:00-02:00 το πρωί ώρα Ελλάδας.

"Όταν γιόρταζαν οι μπουάτ" (Α’ Μέρος) | Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 12:00-14:00 - και σε επανάληψη 01:00-03:00. (Το αφιέρωμα της εκπομπής ¨Η Δική μας Πόλη” στις μπουάτ θα ολοκληρωθεί σε τέσσερα μέρη.)

"Οι γιορτές του ρεμπέτικου στις λαϊκές γειτονιές" (Α’ Μέρος) | Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας - και σε επανάληψη στις 05:00-06:00 ώρα Ελλάδας.

