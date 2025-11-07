“Η Δική μας Πόλη” φιλοξενεί τον πολυβραβευμένο ποιητή Αντώνη Φωστιέρη

Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, στις 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή "Η Δική μας Πόλη" της Φωνής της Ελλάδας φιλοξενεί τον αγαπημένο και πολυβραβευμένο ποιητή Αντώνη Φωστιέρη, έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες ποιητές και βασικό εκπρόσωπο της Γενιάς του '70.

Ο φιλοξενούμενος στο στούντιο, σε μια συζήτηση εκ βαθέων με τον Θέμη Ροδαμίτη, θα αναφερθεί στους σημαντικούς ποιητές που συνάντησε στη ζωή του, κυρίως στο Παρίσι που έζησε για ένα διάστημα και υπήρξε γι' αυτόν εφαλτήριο για έμπνευση και δημιουργία. Θα μιλήσει για τους αγαπημένους του φίλους ποιητές της γενιάς του με νοσταλγία, καθώς οι περισσότεροι έχουν "φύγει" από τη ζωή το τελευταίο διάστημα.

Ακόμη, θα μας πει για τις πολλές και σημαντικές εκπομπές του στο τρίτο πρόγραμμα, για το πολύτιμο λογοτεχνικό περιοδικό "Η Λέξη", που διηύθυνε με τον Θανάση Νιάρχο, και θα διαβάσει ποιήματα αφιερωμένα στους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας.

Παραγωγή - παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας - και σε επανάληψη στις 05:00-06:00.

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας

· Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

· Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

· Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

· Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

· Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας

· Τηλέφωνα: 210 6066815 – 210 6066816 – 210 6066238

· e-mail: thevoiceofgreece@ert.gr · Facebook: Η Φωνή Της Ελλάδας-voiceofgreece-ΕΡT

· Instagram: voiceofgreece_ert

