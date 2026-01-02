«Η Δική μας Πόλη» γιορτάζει στις Μπουάτ

Τη Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:00-14:00, η εκπομπή "Η Δική μας Πόλη" της Φωνής της Ελλάδας παρουσιάζει: "Οι γιορτές των μπουάτ".

Η δεύτερη εκπομπή που αφορά τις μπουάτ φιλοξενεί τον συνθέτη Λίνο Κόκοτο, τον τραγουδοποιό Θέμη Ανδρεάδη και τον ερμηνευτή Μιχάλη Βιολάρη. Τρεις άνθρωποι που έζησαν έντονα και ξεχωριστά την γιορταστική εποχή των μπουάτ, την διαδρομή του Νέου Κύματος, την άνθηση του ελληνικού τραγουδιού.

Στην εκπομπή μιλούν για τις προσωπικές τους εμπειρίες, τους πολλούς και διαφορετικούς χώρους των μπουάτ, τις πολύτιμες συνεργασίες τους, την ζωντάνια και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα των χώρων, τις ξεχωριστές ερμηνείες, τα όμορφα τραγούδια. Μιλούν για τις παρέες, τις φιλίες, τους έρωτες.

Θα ακουστούν αντιπροσωπευτικά τραγούδια που αγαπήθηκαν πολύ.

Συντονιστείτε!

Επανάληψη: Δευτέρα 5 Ιανουαρίου και ώρα 1:00-3:00 το πρωί.

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



· Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στοApp Store)

· Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho

· Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

· Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB+ και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’. · Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

· Τηλέφωνα: (+30) 210 6066815 – (+30) 210 6066816 – (+30) 210 6066238

·Email: thevoiceofgreece@ert.gr

· Fb: voiceofgreece.ert / Instagram: voiceofgreece_ert