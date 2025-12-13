«Η Δική μας Πόλη»: H Αθήνα του Νίκου Βατόπουλου

Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας "Η Δική μας Πόλη" φιλοξενεί τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Νίκο Βατόπουλο, σε μια διαφορετική, εκ βαθέων συζήτηση με τον Θέμη Ροδαμίτη, με αφορμή το καινούργιο του βιβλίο "Από το Μουσείο στην Κυψέλη", στο πλαίσιο της σειράς «Διαδρομές στην Αθήνα» των εκδόσεων Μεταίχμιο.

Ο προσκεκλημένος στο στούντιο θα μιλήσει για την πόλη που αγαπά, την Αθήνα, για τις γειτονιές της, για τις συνεχείς διαδρομές που κάνει ο ίδιος, τις αθέατες πλευρές και την ποιητική όψη της πόλης. Θα αναφερθεί στις ενδιαφέρουσες συνοικίες της Αθήνας, σε δρόμους, στέκια, ανοιχτούς χώρους που αναδεικνύουν τις ομορφιές της πόλης και την καθιστούν «κατά κάποιον τρόπο» βιώσιμη. Θα μας δώσει εναύσματα για μια βαθύτερη κατανόησή της και αφορμές για περεταίρω εξερευνήσεις, δεδομένου ότι «η αστική περιπλάνηση είναι πρωτίστως μια διαδικασία αυτογνωσίας».

Επιμέλεια - παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, 05:00-06:00 ώρα Ελλάδας

