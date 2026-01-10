Η Δική μας Πόλη: “Οι γιορτές των μπουάτ”
Η εκπομπή φιλοξενεί τέσσερις καλλιτέχνες που άφησαν ιδιαίτερο αποτύπωμα και συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ξεχωριστής ατμόσφαιρας των μπουάτ
Συνεχίζοντας τη διαδρομή παρουσίασης των ιστορικών μπουάτ κυρίως στην περιοχή της Πλάκας, η εκπομπή θα φιλοξενήσει τέσσερις καλλιτέχνες που άφησαν ιδιαίτερο αποτύπωμα και συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ξεχωριστής ατμόσφαιρας των μπουάτ: τον Γιάννη Γλέζο, τον Θανάση Γκαϊφύλλια, την Ξανθίππη Καραθανάση και τον Λάκη Τεάζη. Οι συμμετέχοντες στην εκπομπή θα θυμηθούν χαρακτηριστικές στιγμές που έζησαν στις μπουάτ, θα σχολιάσουν τις ιδιαιτερότητες των χώρων αυτών, θα μιλήσουν για άλλους καλλιτέχνες, θα "ζωντανέψουν" ατμόσφαιρες και καταστάσεις. Θα ακουστούν αγαπημένα τραγούδια που έγραψαν ή ερμήνευσαν οι ίδιοι.
Επιμέλεια - παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης
Μετάδοση : Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας – και σε επανάληψη στις 05:00-06:00 ώρα Ελλάδας
