Η δικηγόρος Εμπορικού Δικαίου Σοφία Παπαδημητρίου στη «Βάρδια Σαββάτου»

Η Σοφία Παπαδημητρίου, δικηγόρος Εμπορικού Δικαίου και εξωτερικός συνεργάτης - ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για θέματα Ναυτιλίας, είναι καλεσμένη της εκπομπής “Καλές Θάλασσες - Βάρδια Σαββάτου” με τον Αντώνη Καραγιαννάκη στη Φωνή της Ελλάδας το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025, στις 08:00 ώρα Ελλάδας.

Η κα. Παπαδημητρίου πρόσφατα συντόνισε ένα άκρως ενδιαφέρον συνέδριο, με θέματα γύρω από τη ναυτιλία, τα οποία μας παρουσιάζει με τον δικό της, ξεχωριστό τρόπο. Μας μιλάει για την απανθρακοποίηση στη ναυτιλία, την «πράσινη μετάβαση», την οικονομία της θάλασσας, τη ναυτική εκπαίδευση, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις στη ναυτιλία, την κυβερνοασφάλεια, το ναυτικό δίκαιο, την τεχνητή νοημοσύνη και τα αμέτρητα επαγγέλματα που παρουσιάζονται σε αυτόν τον χώρο.

Ένα ιδιαίτερο ραδιοφωνικό ταξίδι στη Φωνή της Ελλάδας και στις “Καλές Θάλασσες” με μία άξια και πολυπράγμονα νομικό που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Παραγωγή - παρουσίαση: Αντώνης Καραγιαννάκης

Μετάδοση: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, 08:00 ώρα Ελλάδας - και σε επανάληψη στις 20:00.

