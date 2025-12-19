Η δημοσιογραφία υπό πίεση

Αυτή την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, στις 11:00 πμ. ώρα Ελλάδας, η αγγλόφωνη εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας, “Infinitely Curious”, ταξιδεύει στο Αμμάν, ακολουθώντας τον παλμό του 18ου Ετήσιου Φόρουμ ARIJ (Αραβικής Ερευνητικής Δημοσιογραφίας) 2025 — όπου δημοσιογράφοι από όλο τον αραβικό κόσμο και όχι μόνο, συγκεντρώθηκαν όχι για να γιορτάσουν την τέχνη της δημοσιογραφίας, αλλά για να την υπερασπιστούν.

Με τις αίθουσες σύνταξης σήμερα υπό πίεση, την αλήθεια υπό επίθεση και την τεχνολογία να ξαναγράφει τους κανόνες, ένα μήνυμα ξεχώρισε στο εν λόγω συνέδριο: η δημοσιογραφία δεν επιβιώνει με την άνεση και την παραδοχή — επιβιώνει με το θάρρος.

Η ραδιοφωνική παρουσιάστρια της Φωνής της Ελλάδας, Κατερίνα Μπατζάκη, μιλάει με την Rawan Damen, Γενική Διευθύντρια της ARIJ, και την Samya Ayish, Διευθύντρια Επικοινωνίας του οργανισμού, για το AI, την επιμονή, την εμπιστοσύνη, τη δύναμη και το τίμημα του να λέγεται η αλήθεια σήμερα.

Με αναφορές στα Βραβεία Ερευνητικής Δημοσιογραφίας ARIJ, αυτό το επεισόδιο μας υπενθυμίζει γιατί η ερευνητική δημοσιογραφία εξακολουθεί να έχει σημασία: όχι για το χειροκρότημα, αλλά γιατί είναι πράξη ευθύνης και λογοδοσίας.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη

Μετάδοση: Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, 11:00-12:00 πμ. ώρα Ελλάδας