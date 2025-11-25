Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Έλενα Μοσχίδη μιλάει “περί Δημιουργικότητας”

Θα ήταν αλλιώς τα πράγματα αν ο Μπετόβεν άκουγε;

Τι θα έγραφε ο Όσκαρ Ουάιλντ αν δεν είχε φυλακιστεί σοκάροντας την πουριτανική κοινωνία με τη σεξουαλικότητά του;

Τι θα ζωγράφιζε ο Βαν Γκογκ αν δεν τον προσδιόριζε η κλονισμένη ψυχική του υγεία;

Δημιουργός είναι μόνο ο καλλιτέχνης;

Δημιουργούμε εξαιτίας, παρά ή πέρα και ανεξάρτητα από ένα τραύμα;

Την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή “Τοπία Ανθρώπων” με τη Βικτωρία Καβουριάρη θα φιλοξενήσει στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τη δημοσιογράφο και συγγραφέα Έλενα Μοσχίδη, με αφορμή το πρόσφατο βιβλίο της με τίτλο "Δημιουργικότητα - Από τον Πάνα στον Έρωτα" (Εκδόσεις Κονδύλι).

Η καλεσμένη θα μας διαφωτίσει σχετικά με το θέμα, από τον ορισμό της έννοιας της δημιουργικότητας και τη σημασία που είχε ανέκαθεν -αλλά και σήμερα- έως το ποια σχέση έχει με τη βία των εφήβων και των νέων, την παιδική ηλικία, την αθανασία, τον φόβο, την ελευθερία, τα προβλήματα και τις αγωνίες του σύγχρονου ανθρώπου.

