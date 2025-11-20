Η Δώρα Βασιλάκου για το Οπτικοακουστικό Αρχείο “Save the Dates”

Η επιμελήτρια και ιστορικός τέχνης Δώρα Βασιλάκου και η Κατερίνα Ζαχαροπούλου συνομιλούν και παρουσιάζουν το οπτικοακουστικό αρχείο Save the Dates, την πρώτη ψηφιακή, εκπαιδευτική και ερευνητική πλατφόρμα στην Ελλάδα για τη διεθνή και την Ελληνική σύγχρονη τέχνη στην 4η Εκπομπή του Νέου Κύκλου της ΕΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, στις έξι το απόγευμα, στο Τρίτο Πρόγραμμα.

Το Οπτικοακουστικό Αρχείο για τη Σύγχρονη Τέχνη "Save the Dates" σχηματίστηκε σε περίοδο 30 χρόνων και περιλαμβάνει 776 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά αρχεία, πλήρως τεκμηριωμένα και ταξινομημένα σε θεματικές κατηγορίες (καλλιτέχνες, ιστορικοί τέχνης, διευθυντές μουσείων, Μπιενάλε, μεγάλες εκθέσεις).

Το υλικό προέρχεται από τις εκπομπές που σχεδίασε, επιμελήθηκε και παρουσίασε η εικαστικός Κατερίνα Ζαχαροπούλου την περίοδο 1995-2025. Από το 1995 έως το 1999 στον τηλεοπτικό σταθμό SevenX, και από το 2000 έως το 2025 στην ΕΡΤ (παραχώρηση υλικού Αρχείο ΕΡΤ).

Η Δώρα Βασιλάκου μιλά για τον τρόπο με τον οποίον βρέθηκε στην τέχνη ως ιστορικός και καταθέτει από την θέση της ως επιμελήτρια περιεχομένου του αρχείου, την εμπειρία της, τις εκπλήξεις που συνάντησε δουλεύοντας με το περιεχόμενό του, τις πιθανές του χρήσεις από νεότερους ανθρώπους.

Στην εκπομπή ακούγονται επιλεγμένες μουσικές καλεσμένων των εκπομπών που δείχνουν και αυτή την πλευρά του αρχείου, συνδεδεμένη με αναφορές, συνέργειες και μουσικές συνδέσεις.

Το πρόγραμμα «Save the Dates – Ένα Οπτικοακουστικό Αρχείο για τη Σύγχρονη Τέχνη» είναι ανοιχτό σε όσους επιθυμούν να εργαστούν, να ερευνήσουν, να εμπνευστούν, να γνωρίσουν, να θυμηθούν, να ανακαλύψουν και να μεταπλάσουν το περιεχόμενό του δημιουργικά. Η πλατφόρμα είναι αποκλειστικά διαθέσιμη στο ΕΜΣΤ και στη Βιβλιοθήκη της ΑΣΚΤ με ελεύθερη πρόσβαση.

Μέγας Χορηγός του προγράμματος είναι ο Οργανισμός ΝΕΟΝ.

Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων και το δημόσιο πρόγραμμα του αρχείου υποστηρίζεται από τη Δωρεά της Συλλογής Δ. Δασκαλόπουλου.

INFO

Η Εποχή των Εικόνων στο Τρίτο

Κάθε Σάββατο στις 18:00

με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho