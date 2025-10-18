Η Δρ. Χριστίνα Τσαρδίκου, πρόεδρος της Ελληνικής Πολιτιστικής Οργάνωσης «Νόστος» της Αργεντινής, στη «Φωνή της Ελλάδας»

Από το Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, στο στούντιο της «Φωνής της Ελλάδας» στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, θα βρεθεί η Δρ. Χριστίνα Τσαρδίκου τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, καλεσμένη στην εκπομπή «Κουβέντες μακρινές» με τη Νατάσα Βησσαρίωνος (12:00 ώρα Ελλάδας).

Η Χριστίνα Τσαρδίκου, βρίσκεται στην Ελλάδα με την ιδιότητά της ως προέδρου του Συνδέσμου Ιατρών Ελλάδας-Αργεντινής, προσκεκλημένη από το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, όπου συμμετείχε στην «Ιπποκρατική Εβδομάδα» στην Αθήνα. Θα μας μιλήσει για το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών καθώς και για το 14ο Ελληνικό Συνέδριο Nostos, που θα πραγματοποιηθεί στη Resistencia της Αργεντινής.

Η Δρ. Χριστίνα Τσαρδίκου γεννήθηκε στο Μπουένος Άιρες από Έλληνες γονείς. Είναι γιατρός και καθηγήτρια βιοϊατρικής φυσικής και χειρουργικής. Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Πολιτιστικής Οργάνωσης «Νόστος» που εδρεύει στην Αργεντινή, επίτιμη πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων των Πέντε Ηπείρων Ε.Ε.Λ.Σ.Π.Η καθώς και Συντονίστρια για τη Λατινική Αμερική της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων του Νίκου Καζαντζάκη. Έχει τιμηθεί για την επαγγελματική δράση της από την Εθνική Ακαδημία Ιατρικής της Αργεντινής και για την πολιτιστική προσφορά της με το βραβείο «Ελληνίδες του Κόσμου» (2023) από την Unesco Eλλάδας, το Πανεπιστήμιο Πατρών και την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Νατάσα Βησσαρίωνος

Μετάδοση: Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στις 12:00 ώρα Ελλάδας και σε επανάληψη την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 04:00 ώρα Ελλάδας

