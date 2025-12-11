Η εκπομπή «Ραντάρ» στο Γηροκομείο Αθηνών και στο «Χαμόγελο του Παιδιού»

Μέρες γιορτών, μέρες αγάπης και το ΕΡΤnews Radio θα βρεθεί κοντά σε συνανθρώπους μας, που αυτές τις μέρες έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από την αγάπη, τη στήριξη και την αλληλεγγύη μας.

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, στις 10:00 η εκπομπή «Ραντάρ» με τον Μάκη Πολλάτο και τη Ντόνα Δρούτσα θα βρεθούν στο Γηροκομείο Αθηνών.

Σε απευθείας σύνδεση και με συμπαρουσιαστές, φιλοξενούμενους, συγγενείς και εργαζόμενους θα κουβεντιάσουν για την καθημερινότητα και τα προβλήματά τους, για τις μικρές γιορτές που στήνουν τις μέρες αυτές ώστε να έρθουν πιο κοντά και θα μοιραστούν μνήμες και μουσικές με την επιμέλεια του Γιώργου Τσολάκη.

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, στις 10:00, η εκπομπή θα μεταδοθεί απευθείας από το επιχειρησιακό κέντρο του «Χαμόγελου του Παιδιού» στην Αγία Παρασκευή.

Θα μιλήσουν με παιδιά-εθελοντές, εργαζόμενους και τον πρόεδρο του «Χαμόγελου του Παιδιού» Κώστα Γιαννόπουλο για την καθημερινότητα και την προσπάθεια τους να μοιράσουν χαμόγελα στα παιδιά που τα έχουν περισσότερη ανάγκη.

Επίσης, θα στείλουν τις ευχές τους σ’ όλη την Ελλάδα.

Στον ήχο ο Αργύρης Παντελιάδης και στην παραγωγή η Μαρία Κόντου.