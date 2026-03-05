Η εκπομπή «Βάρδια Σαββάτου» τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας «Καλές Θάλασσες - Βάρδια Σαββάτου” τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας που γιορτάζεται στις 8 Μαρτίου, με μια ειδική 2ωρη εκπομπή αφιερωμένη στη θέση και προσφορά της γυναίκας στη ναυτιλία.

Καλεσμένες του Αντώνη Καραγιαννάκη είναι οι κυρίες:

Γεωργία Μανιάτη, Διοικήτρια του ΝΑΤ

Σαμάνθα Λουράντου, Purchasing Manager (διευθύντρια προμηθειών στην Atlantic Bulk Carriers Ltd και ταμίας στη WISTA Hellas

Ευαγγελία Ανδρικοπούλου, Ασυρματίστρια

Ιωάννα Τζοβάρα, πλοίαρχος Β', Port Captain.

Κάθε μία από τις καλεσμένες εξηγεί ποιο είναι το αντικείμενό της και η θέση της στη ναυτιλία, και ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν (εάν συνάντησαν) στην αρχή της πορείας τους σε έναν ανδροκρατούμενο μέχρι πρότινος χώρο. Μιλάνε για το έργο και την πορεία τους στη ναυτιλία και πώς πήραν την απόφαση να ασχοληθούν με αυτήν.

Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που σίγουρα θα βοηθήσει να δείτε την προσφορά της γυναίκας στην σπουδαία πορεία της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας τα τελευταία χρόνια.

Συντονιστείτε!

Παραγωγή- παρουσίαση: Αντώνης Καραγιαννάκης

Μετάδοση: Σάββατο 07 Μαρτίου 2026, 08:00 ώρα Ελλάδας - και σε επανάληψη στις 20:00.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στο App Store)

Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho

Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB+ και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’. ·

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ