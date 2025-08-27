Η Ελένη Ναστούλη στη Φωνή της Ελλάδας

Την Ελένη Ναστούλη, καθηγήτρια Ιολογίας στο University College of London, την Ελληνίδα γιατρό που μας μίλησε από τον πρώτο καιρό της Πανδημίας με ψυχραιμία και με επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη γι' αυτό που συνέβαινε, φιλοξενεί στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στην εκπομπή "Πάρε τον Χρόνο σου", ο Προκόπης Αγγελόπουλος, την Πέμπτη, 28 Αυγούστου, στις 11:00 το πρωί. Θα συναντηθούμε για πρώτη φορά από κοντά, για να μάθουμε περισσότερα για τη ζωή της στο Λονδίνο, τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της έρευνας γύρω από τις ιώσεις και πολλά άλλα ενδιαφέροντα.

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας

Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Ertflix

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από τον δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας