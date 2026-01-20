Η Ερωφίλη και ο Λεωνίδας Μαριδάκης στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στις 2:15, η Βάνα Δαφέρμου συνομιλεί με την Ερωφίλη και τον Λεωνίδα Μαριδάκη, στο Δεύτερο Πρόγραμμα, με αφορμή την παράσταση "Λαχτάρησα μια χώρα"

Για δύο Σάββατα του Ιανουαρίου, ο Μικρός Κεραμεικός φιλοξενεί μια μουσική παράσταση – αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, με σύγχρονες και ρυθμικές διασκευές γνωστών αλλά και απρόσμενων τραγουδιών τουΣτο τραγούδι η Ερωφίλη και ο Λεωνίδας Μαριδάκης, πλαισιωμένοι από τριμελή ορχήστρα. Ένας μουσικός παραγωγός – αφηγητή o Ξενοφών Ραράκος παρεμβάλλεται ανάμεσα στα τραγούδια, μεταφέροντας λόγια του Μίκη και σκέψεις γύρω από το έργο και τη διαχρονικότητά του.

Καλεσμένες: Σάββατο 24 Ιανουαρίου- Ρίτα Αντωνοπούλου και Σάββατο 31 Ιανουαρίου - Αργυρώ Καπαρού

