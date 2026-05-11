Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε δύο από τα σημαντικότερα έργα του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν
Τρίτη 12 Μαΐου 2026, στις 20:30, στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».
Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ παρουσιάζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν. Υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Μιχάλη Οικονόμου, η ορχήστρα θα ερμηνεύσει το Τρίτο Κοντσέρτο για πιάνο και την Τρίτη Συμφωνία.
Στο Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 3, συμπράττει ως σολίστ ο πιανίστας Σταύρος Δρίτσας.
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη Συμφωνία αρ. 3, τη γνωστή «Ηρωική», ένα από τα πιο επιδραστικά έργα στην ιστορία της κλασικής μουσικής.
Πρόγραμμα:
- Λούντβιχ βαν Μπετόβεν: Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 3
- Λούντβιχ βαν Μπετόβεν: Συμφωνία αρ. 3 («Ηρωική»)
