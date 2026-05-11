Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε δύο από τα σημαντικότερα έργα του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ παρουσιάζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν. Υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Μιχάλη Οικονόμου, η ορχήστρα θα ερμηνεύσει το Τρίτο Κοντσέρτο για πιάνο και την Τρίτη Συμφωνία.

Στο Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 3, συμπράττει ως σολίστ ο πιανίστας Σταύρος Δρίτσας.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη Συμφωνία αρ. 3, τη γνωστή «Ηρωική», ένα από τα πιο επιδραστικά έργα στην ιστορία της κλασικής μουσικής.

