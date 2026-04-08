Η Φαίη Τζανετουλάκου στο «Αποτύπωμα»

Την Πέμπτη, 9 Απριλίου, 12:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή «Αποτύπωμα» με τη Φούλη Ζαβιτσάνου συναντά την ιστορικό τέχνης Φαίη Τζανετουλάκου, με αφορμή τη νέα έκθεση «Μικρές Ιεροτελεστίες της Άνοιξης - Ένα Ρέκβιεμ από το Μέλλον» που επιμελείται στον χώρο τέχνης Λόφος Art Project (18 Απριλίου – 1η Μαΐου 2026).

Μας μιλά για τις Μικρές Ιεροτελεστίες της Άνοιξης που περιλαμβάνουν την έκθεση φωτογραφίας φυσικού μικρόκοσμου του βραβευμένου φωτογράφου Παναγιώτη Δαλαγιώργου και ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης με ζωγραφική, υφαντά και εγκαταστάσεις αλλά και για την εκρηκτική ανοιξιάτικη φύση που είναι εδώ και μας υπενθυμίζει επιτακτικά ότι η Ομορφιά συνεχίζει να υπάρχει παρά τον καταστροφικό παραλογισμό μας.

Παραγωγή - παρουσίαση: Φούλη Ζαβιτσάνου

Μετάδοση: Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, 12:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Παρασκευή 10 Απριλίου 2026, 04:00 ώρα Ελλάδας

