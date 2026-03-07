Η Φωνή της Ελλάδας αποχαιρετά τον Σπύρο Κατσίμη

Η Φωνή της Ελλάδας τροποποιεί το πρόγραμμά της και αποχαιρετά τον δημοσιογράφο, ποιητή και ζωγράφο Σπύρο Κατσίμη που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026.



Από τη Δευτέρα 9 Μαρτίου και μέχρι την Κυριακή 15 Μαρτίου, θα μεταδοθούν σε επανάληψη ποιήματα του, που είχε διαβάσει ο ίδιος στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τον Ιανουάριο του 2019.

Πρόκειται για τα αφιερωματικά δίλεπτα ποίησης με τίτλο «Ο ποιητής/ Η ποιήτρια της εβδομάδας». Η εβδομάδα από 9/03/2026 έως 15/03/2026 είναι αφιερωμένη στον ποιητή Σπύρο Κατσίμη.

Ο Σπύρος Κατσίμης γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1933. Έπειτα από την αποφοίτησή του από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ξεκίνησε την ενασχόλησή του με τη συγγραφή και αργότερα με τον έντυπο Τύπο. Διετέλεσε συνεργάτης του περιοδικού «ΓΥΝΑΙΚΑ» από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 έως το 1980, ελεύθερος συντάκτης και κριτικός βιβλίου στην εφημερίδες «ΑΘΗΝΑΙΚΗ» το 1974, στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» από το 1975 έως το 1981, στις εφημερίδες «ΕΘΝΟΣ» και «ΕΙΔΗΣΕΙΣ» από το 1984 αλλά και στο περιοδικό «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ».

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 ξεκίνησε η μακρά πορεία του στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας, αρχικά ως συντάκτης ειδήσεων ραδιοφώνου κι έπειτα ως αρχισυντάκτης της τηλεοπτικής εκπομπής «Κυριακάτικα» (1985-1987). Την τριετία 1987-1990 ανέλαβε την αρχισυνταξία της πολιτιστικής τηλεοπτικής εκπομπής «Τέχνη και Πολιτισμός» ενώ, παράλληλα με τη δημοσιογραφία, ανέπτυξε και πλούσια συγγραφική δράση από πολύ νωρίς: «Διηγήματα» (1954), «Ο Νάρκισσος» (1955), «Χαμόγελο» (1959), «Έξοδος» (1964), «Οι Ρήτορες» (1974), «Επιλογή» (1979), «Ο Τρελός» (1983), «Η Στέγη» (1993), «Ο Καιρός της Αστραπής» (1996) είναι μόνο μερικά από τα έργα του, μέρος των οποίων έχει μεταφραστεί στην αγγλική, τη γαλλική, τη γερμανική και την πολωνική γλώσσα.

Μουσική επιμέλεια: Μαρία Ρεμπούτσικα

Επιμέλεια ήχου: Ελευθερία Παπουτσάκη

Μετάδοση: Δευτέρα έως Παρασκευή στις 07:00 και 21:00 ώρα Ελλάδας και το Σ/Κ στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

