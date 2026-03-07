Η φωνή των γυναικών σήμερα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Παυλίνα Βουλγαράκη παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα προσωπικό επεισόδιο αφιερωμένο στη γυναικεία εμπειρία, τη μνήμη, τη δύναμη και την αλληλεγγύη μεταξύ των γυναικών.

Το επεισόδιο ανοίγει με τη φωνή κι ένα κείμενο της αγαπημένης φίλης της Παυλίνας, Έλενας Δομαζάκη, δημιουργού και creative director, η δραστηριοποιείται σε καλλιτεχνικά και κοινωνικά projects που σχετίζονται με τη γυναικεία ταυτότητα και την έκφραση.

Στη συνέχεια ακούγονται σύντομα αποσπάσματα από γυναίκες που μοιράζονται σκέψεις και εμπειρίες γύρω από τη γυναικεία δύναμη:

η Άννα Δημητρίεβιτς, ενεργειακή, ολιστική θεραπεύτρια

η τραγουδοποιός και τραγουδίστρια Μάγδα Βαρουχά,

και η Ελίνα Ζαμπούνη, ενεργειακή ολιστική θεραπεύτρια και σύμβουλος μητρότητας.

ενώ στο επεισόδιο ακούγεται και ένα απόσπασμα από τη Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, κοινωνική επιχειρηματία, ιδρύτρια της κοινότητας “Υπέροχες Γυναίκες” και βουλευτή Επικρατείας

Ιδιαίτερη στιγμή του επεισοδίου αποτελεί και ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι του Σταμάτη Μορφονιού για τη γυναικεία κακοποίηση, φωτίζοντας με ευαισθησία μια δύσκολη αλλά υπαρκτή πραγματικότητα που βιώνουν πολλές γυναίκες.

Το επεισόδιο κινείται ποιητικά από την Ανατολή έως τη Δύση, ταξιδεύοντας μέσα από ιστορίες, φωνές και σκέψεις γυναικών που, σε διαφορετικούς τόπους και χρόνους, μοιράζονται την ίδια βαθιά αναζήτηση για ελευθερία, αξιοπρέπεια και δύναμη. Ταξιδεύει ανάμεσα στην ποίηση, τη φιλοσοφία και την προσωπική αφήγηση, ενώ περιλαμβάνει αναφορές σε σημαντικές γυναικείες μορφές της ιστορίας — από τη Σαπφώ έως σύγχρονες φωνές που συνεχίζουν να διαμορφώνουν τον κόσμο.

Με τρυφερότητα αλλά και ειλικρίνεια, η Παυλίνα Βουλγαράκη δημιουργεί ένα ηχητικό πορτρέτο της γυναικείας εμπειρίας σήμερα – ένα επεισόδιο που λειτουργεί ταυτόχρονα ως αφιέρωμα, μνήμη και ελπίδα.

Ένα προσωπικό επεισόδιο για όλες τις γυναίκες που μίλησαν, για εκείνες που μιλούν σήμερα και για εκείνες που δεν κατάφεραν να μιλήσουν και για εκείνες που οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα μιλήσουν αύριο.______________________________________________________________