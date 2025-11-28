Η Φωτεινή Κατσίβα στην εκπομπή «Οι Έλληνες του κόσμου – Η Ελλάδα στην Αργεντινή»

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, στις 10:00 ώρα Ελλάδας, στην εκπομπή «Οι Έλληνες του κόσμου - Η Ελλάδα στην Αργεντινή» είναι καλεσμένη της Χριστίνας Τσαρδίκου, η φιλόλογος Φωτεινή Κατσίβα.

Η Φωτεινή Κατσίβα είναι μια λαμπρή φιλόλογος, απόφοιτος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ) της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με άριστα, καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» (Κατεύθυνση: Διδασκαλία των Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση) του ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ. Παράλληλα, σπουδάζει Νομική στο ΕΚΠΑ, ενώ το 2024 τιμήθηκε με διάκριση αριστείας από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Αν και η 29χρονη Φωτεινή γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα, χωρίς καμία προσωπική σχέση με την Αργεντινή, από το 2020 έως σήμερα προσφέρει εθελοντικά τις γνώσεις και τον χρόνο της ως καθηγήτρια ελληνικών, διδάσκοντας εξ αποστάσεως και διαδικτυακά στα εργαστήρια γλώσσας της Ελληνικής Πολιτιστικής Οργάνωσης «Νόστος» της Αργεντινής. Η αγάπη και η αφοσίωσή της στη διδασκαλία έχτισαν νέες πολιτισμικές γέφυρες που ενώνουν την Ελλάδα με την Αργεντινή, κάνοντας πραγματικότητα την κοινή μας επιθυμία για διάδοση και διατήρηση τόσο της ελληνικής γλώσσας όσο και του ελληνικού πολιτισμού.

Η καθηγήτρια Φωτεινή Κατσίβα αποτελεί ζωντανό παράδειγμα του δυναμικού των νέων Ελλήνων που σπουδάζουν, εξελίσσονται και προσφέρουν τις γνώσεις τους προς όφελος του συνανθρώπου. Είναι μια μεγάλη φλόγα ελπίδας για το μέλλον που έρχεται και μια ανεκτίμητη ευκαιρία για τους Έλληνες της Αργεντινής, οι οποίοι αντιστέκονται στις φθορές του χρόνου και της απόστασης και αγωνίζονται να διατηρήσουν την ελληνική τους ταυτότητα.

