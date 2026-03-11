Η Φωτεινή Βελεσιώτου στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Η Φωτεινή Βελεσιώτου θα είναι καλεσμένη της Βάνας Δαφέρμου την Πέμπτη 12 Μαρτίου στις 2:15 το μεσημέρι με αφορμή την παράσταση «Με κυνηγούν οι Μέλισσες» στο Κύτταρο (Δευτέρες 16 & 23 Μαρτίου 2026).

Μαζί της η Κική Μαυρίδου συγγραφέας, ηθοποιός και σκηνοθέτης, εισβάλλει στη σκηνή με το διεισδυτικό της χιούμορ και την ευαίσθητη ματιά της πάνω στα θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας.

Οι δύο γυναίκες δημιουργούν μια ζωντανή, ανατρεπτική εμπειρία, όπου μουσική και πρόζα μπλέκονται αβίαστα, οι ατάκες με τα τραγούδια, και οι στιγμές γέλιου με τη συγκίνηση.

