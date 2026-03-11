Ραδιόφωνο

Η Φωτεινή Βελεσιώτου στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, στις 14:15
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η Φωτεινή Βελεσιώτου θα είναι καλεσμένη της Βάνας Δαφέρμου στο Δεύτερο Πρόγραμμα με αφορμή την παράσταση «Με κυνηγούν οι Μέλισσες» στο Κύτταρο (Δευτέρες 16 & 23 Μαρτίου 2026).

Η Φωτεινή Βελεσιώτου θα είναι καλεσμένη της Βάνας Δαφέρμου την Πέμπτη 12 Μαρτίου στις 2:15 το μεσημέρι με αφορμή την παράσταση «Με κυνηγούν οι Μέλισσες» στο Κύτταρο (Δευτέρες 16 & 23 Μαρτίου 2026).

Μαζί της η Κική Μαυρίδου συγγραφέας, ηθοποιός και σκηνοθέτης, εισβάλλει στη σκηνή με το διεισδυτικό της χιούμορ και την ευαίσθητη ματιά της πάνω στα θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας.

Οι δύο γυναίκες δημιουργούν μια ζωντανή, ανατρεπτική εμπειρία, όπου μουσική και πρόζα μπλέκονται αβίαστα, οι ατάκες με τα τραγούδια, και οι στιγμές γέλιου με τη συγκίνηση.

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

TAGS Βάνα ΔαφέρμουΣυνέντευξηΦωτεινή Βελεσιώτου
