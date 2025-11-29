Η Γεωργία Σπυροπούλου στο Τρίτο

Τη συνθέτρια Γεωργία Σπυροπούλου, φιλοξενεί τη Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου στις 23:00, ο Γιώργος Κωνσταντίνου στην εκπομπή «Βραδινές Aρμονίες» του Τρίτου Προγράμματος.

Photo: Irini Zevgoli

Στην εκπομπή, θα ακουστούν αποσπάσματα ηχογραφήσεων από τα παρακάτω έργα της:

ROLL... N’ROLL... N’ROLL (2015) γιά άρπα και ηλεκτρονικά live

Κύκλος πέντε κομματιών γραμμένος για την Hélène Breschand , όπου η κλασική άρπα γίνεται ένα πολύμορφο όργανο, ταυτόχρονα ακουστικό και «προετοιμασμένο» από υπολογιστή.

Η άρπα μεταμορφώνεται από κλασική, σε άρπα-ορχήστρα, παιδικό παιχνίδι ή κάποιο παράξενο άγνωστο όργανο.

Κύκλος πέντε κομματιών γραμμένος για την , όπου η κλασική άρπα γίνεται ένα πολύμορφο όργανο, ταυτόχρονα ακουστικό και «προετοιμασμένο» από υπολογιστή. Η άρπα μεταμορφώνεται από κλασική, σε άρπα-ορχήστρα, παιδικό παιχνίδι ή κάποιο παράξενο άγνωστο όργανο. LES BACCHANTES (2010), Σόλο όπερα brut για έναν τραγουδιστή-περφόμερ, tape, ηλεκτρονικά live, φωτισμούς, κοστούμια.

Εργο μουσικού θεάτρου βασισμένο στις «Βάκχες» του Ευριπίδη (405 π.Χ.) που εστιάζει στις μεταμορφώσεις της φωνής και την κίνηση, τις τελετουργίες του κόσμου και τη μουσική τεχνολογία. Ένας και μόνο ερμηνευτής, ερμηνεύει τους τέσσερις βασικούς ρόλους — αλλάζοντας «ηχητική μάσκα» (vocal, virtual mask) και θέσεις στο χώρο, γίνεται εκ περιτροπής Διόνυσος, Πενθέας, Άγγελος, Αγαύη.

Τέλος, σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση θα ακουστούν αποσπάσματα από το:

EROR (The Pianist) Comments on the instability of the city (60’), 2019

«Φαντασμαγορία» για έναν πιανίστα-αυτοσχεδιαστή-περφόρμερ, ηλεκτρονικά, φωτισμούς και κινούμενες σκιές.



Μια πόλη που κατοικείται από φασματικές χρωματιστές σιλουέτες,

ένας πιανίστας-επιζών που επαναλαμβάνει επίμονα τη λέξη "λάθως",

ένα πιάνο-κόσμος όλων των ήχων —

η λανθασμένη ηχογεωγραφία μιας άδειας από κατοίκους πόλης.



Το έργο είναι εμπνευσμένο από τη λέξη «λάθως» , ένα εσκεμμένα ανορθόγραφο γκράφιτι tag που κατέκλυσε στους τοίχους της Αθήνας κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Έχει τις ρίζες του στα συλλογικά αστικά τραύματα - τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και την κρίση της Αθήνας - αλλά επίσης στην street art και την τέχνη του γκράφιτι.

Είναι ένα πορτρέτο του καλλιτέχνη και μια αλληγορία της αστάθειας της Μητρόπολης που αντανακλά την την αστάθεια , τα εκούσια ή απρόβλεπτα «λάθη» στο μουσικό και οπτικό υλικό.

Ο πιανίστας χρησιμοποιεί κλασσικές και διευρυμένες τεχνικές, τη φωνή, αντικείμενα, καθώς και ένα διαδραστικό σύστημα που διαμορφώνουν τον ήχο την ώρα της παράστασης. Το πειραματικό βίντεο animation δημιουργήθηκε από 29 έργα του street artist Woozy σε συνδυασμό με γκράφιτι και φωτογραφίες κτιρίων από διάφορες πόλεις της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Το EROR γράφτηκε για τον Alvise Sinivia και είναι αφιέρωμένο στο Γιώργο Απέργη.

Το έργο είναι ανάθεση της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση και συμπαραγωγή του IRCAM - Centre Pompidou . Πρωτοπαρουσιάστηκε στη Στέγη το 2019 και η Γαλλική πρεμιέρα έγινε στο Théâtre de Gennevilliers στο Παρισι την ίδια χρονιά.



CREDITS

Comments on the instability of the city (60’), Μια πόλη που κατοικείται από φασματικές χρωματιστές σιλουέτες, ένας πιανίστας-επιζών που επαναλαμβάνει επίμονα τη λέξη "λάθως", ένα πιάνο-κόσμος όλων των ήχων — η λανθασμένη ηχογεωγραφία μιας άδειας από κατοίκους πόλης. Το έργο είναι εμπνευσμένο από τη λέξη , ένα που κατέκλυσε στους τοίχους της Αθήνας κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Έχει τις ρίζες του στα συλλογικά αστικά τραύματα - τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και την κρίση της Αθήνας - αλλά επίσης στην street art και την τέχνη του γκράφιτι. Είναι ένα πορτρέτο του καλλιτέχνη και μια αλληγορία της αστάθειας της Μητρόπολης που αντανακλά την την αστάθεια , τα εκούσια ή απρόβλεπτα «λάθη» στο μουσικό και οπτικό υλικό. Ο πιανίστας χρησιμοποιεί κλασσικές και διευρυμένες τεχνικές, τη φωνή, αντικείμενα, καθώς και ένα διαδραστικό σύστημα που διαμορφώνουν τον ήχο την ώρα της παράστασης. Το πειραματικό βίντεο animation δημιουργήθηκε από 29 έργα του street artist Woozy σε συνδυασμό με γκράφιτι και φωτογραφίες κτιρίων από διάφορες πόλεις της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Το EROR γράφτηκε για τον Alvise Sinivia και είναι αφιέρωμένο στο Γιώργο Απέργη. Το έργο είναι ανάθεση της και συμπαραγωγή του . Πρωτοπαρουσιάστηκε στη Στέγη το 2019 και η Γαλλική πρεμιέρα έγινε στο στο την ίδια χρονιά. Georgia Spiropoulos : σύλληψη, σύνθεση, δραματουργία, σκηνοθεσία, βίντεο, field recordings

: σύλληψη, σύνθεση, δραματουργία, σκηνοθεσία, βίντεο, field recordings Alvise Sinivia : πιάνο, αυτοσχεδιασμός

: πιάνο, αυτοσχεδιασμός Benjamin Lévy : μουσική τεχνολογία IRCAM

: μουσική τεχνολογία IRCAM bestbefore – Andreas Karaoulanis : βίντεο animation

: βίντεο animation Woozy – Vangelis Hoursoglou : εικαστικά σχέδια (βίντεο)

: εικαστικά σχέδια (βίντεο) Georgia Spiropoulos & bestbefore, Michail Spyropoulos, Evi Karahli : φωτογραφί

: φωτογραφί Arnaud Jung : σχεδιασμός φωτισμών

: σχεδιασμός φωτισμών Sylvie Martin-Hyszka : βοηθός σκηνοθέτη, σκηνογραφία, κοστούμια

: βοηθός σκηνοθέτη, σκηνογραφία, κοστούμια Sylvain Cadars: μηχανικός ήχου IRCAM

Η Γεωργία Σπυροπούλου είναι συνθέτης, καλλιτέχνης πολυμέσων και σκηνοθέτις. Το έργο της περιλαμβάνει ακουστικές, ηλεκτρονικές και μικτές συνθέσεις, πολυμεσικό μουσικό θέατρο και οπτικοαουστικές εγκαταστάσεις. Η δουλειά της χαρακτηρίζεται από δραματική ένταση και την αντίθεση μεταξύ μιας ισχυρής σωματικότητας και της διαλογιστικής χρήσης του ήχου.

Σπούδασε στο Παρίσι σύνθεση και ηλεκτρονική μουσική με τον Philippe Leroux, μουσική τεχνολογία στο IRCAM με τους J. Harvey, T. Murail, B. Ferneyhough και στην École des Hautes Etudes de Sciences Sociales (EHESS).

Της έχει απονεμηθεί ο τίτλος του Ιππότη Γραμμάτων και Τεχνών της Γαλλικής Δημοκρατίας και βραβεύτηκε από την ΑκαδημίαCharles Cross για το cd «Fonotopia», το αμερικάνικο ίδρυμα το Civitella Ranieri, το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών με το "Villa Médicis Hors les Murs"…

Δίδαξε μουσική σύνθεση και ηλεκτροακουστική μουσική στο Πανεπιστήμιο McGill του Μόντρεαλ ως διακεκριμένη επισκέπτης καθηγήτρια. Έργα της έχουν παρουσιαστεί στην Ευρώπη, Αμερική και Ασία (Centre Pompidou, Cité de la Musique, IRCAM,Symphony Space, Yerba Buena Center, ZKM, Harvard University Dept. of Music, Radial System V Berlin, Gasteig München, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών…)

INFO

«Βραδινές Αρμονίες»

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Γιώργος Κωνσταντίνου

Δευτέρα με Παρασκευή ζωντανά στις έντεκα το βράδυ

Στο Τρίτο Πρόγραμμα 90,9 & 95,6 και διαδικτυακά (live ή on demand) στο ERT εcho