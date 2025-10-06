Η Γη του Πέντε θρηνεί τον Γρηγόρη Καψάλη

Η Ήπειρος αποχαιρετά τον Γρηγόρη Καψάλη, τον άνθρωπο που έκανε το κλαρίνο φωνή της ψυχής και του τόπου της. Πιστός στην αυθεντικότητα της ζαγορίσιας μουσικής, κράτησε την παράδοση ζωντανή χωρίς να τη φυλακίσει στο παρελθόν. Λίγο πριν το ύστατο χαίρε, ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων τιμά τη μνήμη του με μια εκτενή ραδιοφωνική ανθολογία από το πλούσιο έργο του, επενδυμένη με σπάνιες ηχογραφήσεις από ιστορικό Αρχείο του Σταθμού.



Δευτέρα στις 11:05 στα FM και στο ERTecho.gr

[!] Αμέσως μετά την ραδιοφωνική μετάδοση, το αφιέρωμα θα είναι διαθέσιμο για on demand ακρόαση στο ERTecho.

#ERTioannina