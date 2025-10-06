Ραδιόφωνο

Η Γη του Πέντε θρηνεί τον Γρηγόρη Καψάλη

Η Γη του Πέντε θρηνεί τον Γρηγόρη Καψάλη
-ΕΚΤΑΚΤΩΣ- Σήμερα στις 11:05
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Λίγο πριν το ύστατο χαίρε, ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων τιμά τη μνήμη του σπουδαίου κλαρινετίστα Γρηγόρη Καψάλη με μια εκτενή ραδιοφωνική ανθολογία από το πλούσιο έργο του, επενδυμένη με σπάνιες ηχογραφήσεις από ιστορικό Αρχείο του Σταθμού.

Αναλυτικά Share
Share

Η Ήπειρος αποχαιρετά τον Γρηγόρη Καψάλη, τον άνθρωπο που έκανε το κλαρίνο φωνή της ψυχής και του τόπου της. Πιστός στην αυθεντικότητα της ζαγορίσιας μουσικής, κράτησε την παράδοση ζωντανή χωρίς να τη φυλακίσει στο παρελθόν. Λίγο πριν το ύστατο χαίρε, ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων τιμά τη μνήμη του με μια εκτενή ραδιοφωνική ανθολογία από το πλούσιο έργο του, επενδυμένη με σπάνιες ηχογραφήσεις από ιστορικό Αρχείο του Σταθμού.

Δευτέρα στις 11:05 στα FM και στο ERTecho.gr
[!] Αμέσως μετά την ραδιοφωνική μετάδοση, το αφιέρωμα θα είναι διαθέσιμο για on demand ακρόαση στο ERTecho.
#ERTioannina

Η Γη του Πέντε θρηνεί τον Γρηγόρη Καψάλη
TAGS ERTεchoΑφιέρωμαΓρηγόρης ΚαψάληςΠαναγιώτης ΤζόκαςΠαράδοση
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ο Άγγελος Καλογερόπουλος είναι «Ο Ποιητής της Εβδομάδας»
Καθημερινά στις 07:00 και 19:00 και το Σαββατοκύριακο στις 19:00
«Η Ζωή του Όλη»
Τρίτη 7 Οκτωβρίου, στις 14:00 
“Melencolia”: Το Άλμπουμ  των Jade String Quartet σε Πρώτη Παγκόσμια Ραδιοφωνική Μετάδοση
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025 στις 21:00
Θεμελιωτής της Λόγιας Μεξικάνικης Μουσικής
Δευτέρα 06 - Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 στις 15:00