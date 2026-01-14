Η Γιώτα Νέγκα και η Κορίνα Λεγάκη στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Οι Πλανόδιες Μουσικές την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, στις 22:00 φιλοξενούν στο Δεύτερο Πρόγραμμα την Γιώτα Νέγκα και την Κορίνα Λεγάκη, πρωταγωνίστριες στην μουσικοθεατρική παράσταση «Μαρίκα με είπανε-Μαρίκα με Βγάλανε» σε κείμενα Οδυσσέα Ιωάννου, μουσική σύνθεση και ενορχήστρωση Γιώργου Ανδρέου και σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέκη.

Βασικός άξονας της παράστασης, οι δύο θρυλικές Μαρίκες του ρεμπέτικου Μαρίκα Παπαγκίκα και Μαρίκα Νίνου, δύο γυναίκες–σύμβολα, που μέσα από τις ιστορίες τους φωτίζουν τις εποχές, όπου οι Ελληνίδες ερμηνεύτριες αγωνίστηκαν για την προσωπική και δημόσια εικόνα τους, για την αξιοπρέπεια και τον αυτοκαθορισμό τους. Οι εποχές που «σηκώθηκαν από την καρέκλα και στάθηκαν στο πάλκο όρθιες», διεκδικώντας τον χώρο που τους άξιζε.

