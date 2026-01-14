Ραδιόφωνο

Η Γιώτα Νέγκα και η Κορίνα Λεγάκη στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Η Γιώτα Νέγκα και η Κορίνα Λεγάκη στο Δεύτερο Πρόγραμμα
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι Πλανόδιες Μουσικές φιλοξενούν στο Δεύτερο Πρόγραμμα την Γιώτα Νέγκα και την Κορίνα Λεγάκη, πρωταγωνίστριες στην μουσικοθεατρική αράσταση «Μαρίκα με είπανε-Μαρίκα με Βγάλανε» σε κείμενα Οδυσσέα Ιωάννου, μουσική σύνθεση και ενορχήστρωση Γιώργου Ανδρέου και σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέκη.

Αναλυτικά Share
Share

Οι Πλανόδιες Μουσικές την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, στις 22:00 φιλοξενούν στο Δεύτερο Πρόγραμμα την Γιώτα Νέγκα και την Κορίνα Λεγάκη, πρωταγωνίστριες στην μουσικοθεατρική παράσταση «Μαρίκα με είπανε-Μαρίκα με Βγάλανε» σε κείμενα Οδυσσέα Ιωάννου, μουσική σύνθεση και ενορχήστρωση Γιώργου Ανδρέου και σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέκη.

Βασικός άξονας της παράστασης, οι δύο θρυλικές Μαρίκες του ρεμπέτικου Μαρίκα Παπαγκίκα και Μαρίκα Νίνου, δύο γυναίκες–σύμβολα, που μέσα από τις ιστορίες τους φωτίζουν τις εποχές, όπου οι Ελληνίδες ερμηνεύτριες αγωνίστηκαν για την προσωπική και δημόσια εικόνα τους, για την αξιοπρέπεια και τον αυτοκαθορισμό τους. Οι εποχές που «σηκώθηκαν από την καρέκλα και στάθηκαν στο πάλκο όρθιες», διεκδικώντας τον χώρο που τους άξιζε.

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7
Πλανόδιες μουσικές
Επιμέλεια - Παρουσίαση: Κώστας Θωμαΐδης

Η Γιώτα Νέγκα και η Κορίνα Λεγάκη στο Δεύτερο Πρόγραμμα
TAGS Γιώτα ΝέγκαΚορίνα ΛεγάκηΚώστας ΘωμαΐδηςΣυνέντευξη
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Χορωδία της ΕΡΤ στο Τρίτο Πρόγραμμα
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 | 20:00
Συνδέσου με την Ιστορία σου 
Τετάρτη 14 και Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, 12:00
Μαθήματα Γυναικείας Ενδυνάμωσης: Ξένη Δημητρίου
Από Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00
Η Αικατερίνη Παπαγεωργίου καλεσμένη στο podcast «Drama Therapy»
Από Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00