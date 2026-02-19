Η Γλύπτρια & Ζωγράφος Νικομάχη Καρακωστάνογλου στο Τρίτο

Τη γλύπτρια και ζωγράφο Νικομάχη Καρακωστάνογλου συναντά η Κατερίνα Ζαχαροπούλου για μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για το γλυπτικό και ζωγραφικό έργο της και την δημιουργία εγκαταστάσεων με ιδιαίτερες συνθήκες στην 2η εκπομπή του νέου Κύκλου της ΕΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, στις έξι το απόγευμα, στο Τρίτο Πρόγραμμα.

Η Νικομάχη Καρακωστάνογλου συνδέεται με το Ίδρυμα Ωνάση, έχοντας δημιουργήσει εγκαταστάσεις που φιλοξενούνται σε χώρους του, με κυριότερο το πιο πρόσφατο «Δωμάτιο Δύναμης» δίπλα στο χώρο αναμονής του Ωνάσειου Νοσοκομείου με στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ηρεμίας και θεραπείας για ασθενείς και επισκέπτες. Η Ν.Καρακωστάνογλου περιγράφει βήμα-βήμα την παραγωγή και τα στάδια αυτής της πρωτότυπης ανάθεσης . Επί πλέον αναφέρεται στα ταξίδια της και τη σχέση της με τη φύση, την υλικότητα και τις ιστορίες που προηγούνται των έργων που κατασκευάζει.

Το «Δωμάτιο Δύναμης» στο Ωνάσειο Νοσοομείο

Εξηγεί πώς στη δουλειά της αξιοποιεί τα υλικά και τον χώρο έχοντας δυνατότητες ενός μεγάλου εύρους αισθητικών κατηγοριών – εγκαταστάσεις in situ, γλυπτά, υδατογραφίες – προτείνοντας μια χωρική και εμπειρική συνθήκη γύρω από θέματα όπως η σχέση του ανθρώπου με τη φύση, η επανάχρηση των πραγμάτων και η ζωή τους στο παρόν, η λαϊκή ιστορία, η πολιτική του φύλου, ο μυστικισμός και η μαγεία, η πνευματικότητα και η αισθητηριακότητα.

INFO

Η Εποχή των Εικόνων στο Τρίτο

Κάθε Σάββατο στις 18:00

με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho