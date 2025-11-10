Η ιδρύτρια της Dogs’ Voice, Έλενα Δέδε, στην εκπομπή “Τοπία Ανθρώπων”

Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή "Τοπία Ανθρώπων" με τη Βικτωρία Καβουριάρη φιλοξενεί στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας την Έλενα Δέδε, δικηγόρο και ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Dogs’ Voice, με συμπληρωμένα φέτος 10 χρόνια δράσης στην προστασία των ζώων.

Η καλεσμένη θα μας κατατοπίσει γύρω από το θέμα της προστασίας των ζώων και της φιλοζωικής παιδείας στην Ελλάδα του σήμερα. Στην ελληνική κοινωνία της κακοποίησης, της εγκατάλειψης, της αδιαφορίας αλλά και της φροντίδας, της προσφοράς, του εθελοντισμού, της υιοθεσίας, της αγάπης…

Στην εκπομπή θα δοθούν απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα, όπως:

Ποια βήματα έχουν γίνει ως προς τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ζώων - τόσο την ώρα της κρίσης, απέναντι σε μια φυσική καταστροφή, όσο και στην καθημερινότητα;

Υπάρχει νομοθεσία προσανατολισμένη σταθερά στα δικαιώματα των ζώων;

Τι σημαίνει να αγοράζεις - αντί να υιοθετείς- ένα αδέσποτο ζώο;

Τι έχει προηγηθεί για να φτάσει ένα δεσποζόμενο ζώο να επιτεθεί στον κάτοχό του;

Μπορεί η Κοινωνία των Πολιτών να υποκαταστήσει την Πολιτεία;

Συνεισφέρει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην ευζωία της πανίδας;

Παραγωγή – παρουσίαση: Βικτωρία Καβουριάρη

Μετάδοση: Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, 22:00 ώρα Ελλάδας

