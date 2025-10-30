Η Ιουλία Καραπατάκη στην εκπομπή “Μίλα μου για ταξίδια”

Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο της εκπομπής “Μίλα μου για ταξίδια” στη Φωνή της Ελλάδας, η Αριάδνη Σοφία Κούρη συνομιλεί με την Ιουλία Καραπατάκη.

Λίγο πριν η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα ξεκινήσει το Ευρωπαϊκό της τουρ σε Βερολίνο, Λουξεμβούργο, Ντίσελντορφ, Άμστερνταμ και Λονδίνο. Θα μας μιλήσει όχι μόνο για το ταξίδι της, αλλά και για τις συναυλίες, τις εμπειρίες, το τραγούδι, αλλά για εκείνο το "μαζί" που φτιάχνει η μουσική.

Παραγωγή - παρουσίαση: Αριάδνη Σοφία Κούρη

Μετάδοση: Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, 13:00-14:00 ώρα Ελλάδας

