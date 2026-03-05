Ραδιόφωνο

Κυριακή 08 Μαρτίου 2026, στις 22:00
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η αρχιτέκτονας και συγγραφέας Ισμήνη Καρυωτάκη θα είναι καλεσμένη στην εκπομπή “Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια” στο Δεύτερο Πρόγραμμα και θα συζητήσει με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για το μυθιστόρημα της “Sarah en Berlin” (Εκδόσεις Ποταμός).

Η Ισμήνη Καρυωτάκη γράφοντας για τις ζωές των ενοικίων μιας πολυπολιτισμικής πανσιόν στο Βερολίνο, προβληματίζεται για τις έννοιες του σπιτιού, της οικογένειας, των ταυτοτήτων, της πατρίδας στην κοινωνική σημερινή ρευστότητα. Παρατηρώντας, αναλύοντας και γράφοντας για τις ζωές των άλλων γράφει για τον εαυτό της. Γιατί εγκαταλείπουμε το σπίτι μας, την οικογένεια, την πατρίδα μας, γιατί μετακομίζουμε σε αγνώστους τόπους; Μήπως τελικά το σπίτι είμαστε εμείς; 

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7
Η Ισμήνη Καρυωτάκη στο Δεύτερο Πρόγραμμα
