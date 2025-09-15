Η ηθοποιός Ελένη Ουζουνίδου στην εκπομπή “Τοπία Ανθρώπων”

Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Τοπία Ανθρώπων” με τη Βικτωρία Καβουριάρη φιλοξενεί την ηθοποιό Ελένη Ουζουνίδου, για ένα ραδιοφωνικό ταξίδι από την Περιφέρεια στο Κέντρο, από τις επιστήμες στην Τέχνη, από το θεατρικό σανίδι στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη, με οδηγό την τέχνη της υποκριτικής.

Η αφήγηση της καλεσμένης ξεδιπλώνεται σιγά-σιγά, από τα παιδικά της χρόνια στην όμορφη φύση της Κομοτηνής, την καθημερινότητά της σε μειονοτικά σχολεία -ως παιδί δασκάλων-, τις παρέες της που μιλούσαν άλλη γλώσσα, πίστευαν σε άλλο Θεό ή είχαν ειδικές ικανότητες που σου μάθαιναν την αποδοχή και τη συμπερίληψη…

Μας μιλάει για τις σπουδές της στη Θεσσαλονίκη, την αγάπη της στις θετικές επιστήμες, τη θεατρική ομάδα στο Πανεπιστήμιο, την εισαγωγή της στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, πώς είναι να μην λείπεις από το «σανίδι» από τότε…

Η ιστορία ολοκληρώνεται στην Αθήνα με την καριέρα στο θέατρο, τις επιτυχίες στην τηλεόραση, την αγάπη για μάθηση που δεν χάθηκε ποτέ…

Επιμέλεια - παρουσίαση: Βικτωρία Καβουριάρη

Μετάδοση: Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

