Η Κατερίνα Ντίνου στους “Λαϊκούς Δρόμους”

Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, στις 14:00 ώρα Ελλάδας, η τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και συγγραφέας Κατερίνα Ντίνου θα είναι εκλεκτή καλεσμένη στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και στην εκπομπή ''Λαϊκοί Δρόμοι” με την Έλενα Φαληρέα, με αφορμή την πρόσφατη έκδοση της ποιητικής νουβέλας της με τίτλο ''Ξύλινο Παιχνίδι'' από τις εκδόσεις 24 Γράμματα - αλλά και τη συνολικότερη συγγραφική και μουσική της παρουσία. Συντονιστείτε!

Παραγωγή - παρουσίαση: Έλενα Φαληρέα

Μετάδοση: Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, 14:00-16:00 ώρα Ελλάδας

