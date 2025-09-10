Η Κατερίνα Πιπιλή και η Κατερίνα Κυρμιζή παρουσιάζουν τη νέα τους δουλειά στη Φωνή της Ελλάδας

Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, η εκπομπή “Πάρε το Χρόνο Σου” με τον Προκόπη Αγγελόπουλο θα φιλοξενήσει δύο επιτυχημένες Ελληνίδες μουσικούς από διαφορετικές γενιές και αφετηρίες.

Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στις 10:00 ώρα Ελλάδας, καλεμένη στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας είναι η Κατερίνα Πιπιλή - μια πολυδιάστατη μουσικός, συνθέτρια και ερμηνεύτρια, με πλούσιο υπόβαθρο στην κλασική και τζαζ μουσική. Έχοντας διαγράψει ήδη μια πολύ επιτυχημένη πορεία στα μουσικά πράγματα, σε Ελλάδα, Γαλλία και Νέα Υόρκη, εγκατεστημένη πλέον στο Παρίσι, η ομογενής μουσικός κάνει μια "στάση" στην Αθήνα για να μας παρουσιάσει τον πρώτο προσωπικό δίσκο, με τίτλο Room for Blue.

Στη συνέχεια, λίγο μετά τις 11:00, η εκπομπή θα φιλοξενήσει στο στούντιο την ερμηνεύτρια, συνθέτρια και καθηγήτρια μουσικής Κατερίνα Κυρμιζή. Η μουσικός που αγαπήσαμε στα τέλη των 90s και στις αρχές της νέας χιλιετηρίδας μας ξανασυστήνεται δυναμικά, παρουσιάζοντας το νέο της τραγούδι, αφιερωμένο στη Generation X, τη γενιά που είδε το φως στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του '70. Οι εκπρόσωποι αυτής της γενιάς μεγάλωσαν στην ανεμελιά των '80s, έμαθαν να πλοηγούνται στο ψηφιακό συμπάν, σπούδασαν και ξανασπούδασαν μα, όταν ήρθε η ώρα τους να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους έπεσαν πάνω στην οικονομική κρίση και την πανδημία.

Επιμέλεια – παρουσίαση: Προκόπης Αγγελόπουλος

Μετάδοση: Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, 10:00 ώρα Ελλάδας

